]]>
]]>
Главная В России Новости

По «делу Голунова» задержаны пять бывших полицейских

10:58 29.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

По делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержаны пять бывших полицейских, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет РФ и заявление самого Голунова.

Пять экс-сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы доставлены к следователю на допрос, заявили в пресс-службе СКР. Как отмечает агентство, задержаны полицейские, участвовавшие в задержании журналиста.

6 июня 2019 года в центре Москвы журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали полицейские. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. Пресс-служба столичного управления МВД заявляла, что наркотики нашли у него при себе и дома, и что его проверяют на связи с группировкой наркоторговцев.

Журналист был помещен под домашний арест. Он вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению, а дело по факту обнаружения наркотиков будет расследоваться.

В связи с этим делом были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также были уволены четыре сотрудника полиции, которые задерживали Голунова.

Осенью Голунов заявил, что расследование его дела затормозилось. В конце ноября он получил из СК ответ об отсутствии обстоятельств, указывающих на то, что в его отношении было совершено преступление. Поэтому там не увидели оснований для регистрации его жалобы и проведения по ней процессуальной проверки. После этого Голунов пожаловался на следствие в ФСБ. Эта жалоба была передана в Генпрокуратуру.

В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что в связи с задержанием журналиста были уволены пять сотрудников полиции и на них было заведено уголовное дело. Затем адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что дело в отношении полицейских возбудили за день до конференции.

В январе Голунов был официально признан потерпевшим по этому делу. Фигурантам дела вменяют превышение должностных полномочий.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2020, 15:17
Гость: Старый евrей

Голунов такой же журналист... как и Сенцов - режиссер.
29.01.2020, 13:23
Гость: Россиянин

Подброс наркотиков это превышение полномочий? У них что, полномочия наркотики подкидывать или они слишком много подкинули?
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации