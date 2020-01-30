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Почти половина россиян одобрила начало работы Мишустина

12:05 30.01.2020
Михаил Мишустин. Фото с сайта duma.gov.ru
Михаил Мишустин. Фото с сайта duma.gov.ru
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Около половины россиян с одобрением восприняли деятельность нового премьер-министра Михаила Мишустина. Такие сведения содержатся в исследовании «Левада-центра».
По данным опроса, начало работы Мишустина на посту главы правительства высоко оценили 48% граждан. При этом недовольны действиями премьера 37% респондентов, передает «Интерфакс».

Представители «Левада-центра» также изучили, как изменился рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина за последний месяц. По итогам опроса выяснилось, что с одобрением к его работе относятся 68% граждан, а противоположной точки зрения придерживается 31% россиян. Таким образом, рейтинг одобрения главы государства не изменился по сравнению с концом 2019 года.

Уточняется, что опрос проводился в 50 регионах страны среди граждан старше 18 лет. Всего в исследовании «Левада-центра», которое проводилось с 23 по 29 января, успели поучаствовать 1603 человека.

Ранее сообщалось, что после послания Путина Федеральному собранию рейтинг президента сразу на 3%. Тогда с 64% он вырос до 67%. Большинство опрошенных посчитали его обращение убедительным и интересным.

Темы: Михаил Мишустин, Глава правительства России
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 17:06
Гость: Ура!!!!!

Шоу продолжается!!!! Дарахие расияне! мишустин, пашустин, капустин, фуфустин - разницы никакой, но мы, дарахие расияне доверяем однозначно всем!!!!! И нас всё больше с каждым днём таких доверчивых! И да! Мы выбираем, но....численность наша растет!!!!! Мы бохатые, но бедные!!! Мы умные, но...дураки!!!!!Главное, чтоб иллюзия никогда не заканчивалась, а преобразовывалась в голограмму 3D! Да здравствует великий Владимир Владимирович!!!!! Ура!
30.01.2020, 16:49
Гость: макар

Опять начинают людей дурить своими процентами...
30.01.2020, 16:32
Гость: Правильно!

Остальные 14% вместе с вами начнут работу "сантехниками" по поеданию хрустящей зелени. Одобрямс!!!
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