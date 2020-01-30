Почти половина россиян одобрила начало работы Мишустина

12:05

Около половины россиян с одобрением восприняли деятельность нового премьер-министра Михаила Мишустина. Такие сведения содержатся в исследовании «Левада-центра».

По данным опроса, начало работы Мишустина на посту главы правительства высоко оценили 48% граждан. При этом недовольны действиями премьера 37% респондентов, передает «Интерфакс».

Представители «Левада-центра» также изучили, как изменился рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина за последний месяц. По итогам опроса выяснилось, что с одобрением к его работе относятся 68% граждан, а противоположной точки зрения придерживается 31% россиян. Таким образом, рейтинг одобрения главы государства не изменился по сравнению с концом 2019 года.

Уточняется, что опрос проводился в 50 регионах страны среди граждан старше 18 лет. Всего в исследовании «Левада-центра», которое проводилось с 23 по 29 января, успели поучаствовать 1603 человека.

Ранее сообщалось, что после послания Путина Федеральному собранию рейтинг президента сразу на 3%. Тогда с 64% он вырос до 67%. Большинство опрошенных посчитали его обращение убедительным и интересным.