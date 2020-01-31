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Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года

11:49 31.01.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Индекс счастья жителей России к концу 2019 года снизился до шестилетнего минимума, говорится в исследовании Gallup International.

В России счастливыми себя считают 42% опрошенных, несчастными — 18%, остальные респонденты не ответили, сообщают «Ведомости» со ссылкой на холдинг «Ромир», представляющего Gallup в России.

Индекс счастья рассчитывается путем вычитания числа несчастных респондентов из числа тех, кто назвал себя счастливым. Соответственно, в России он составляет 24 процентных пункта. Этот результат сравним с данными 2013 года.

Индекс счастья в России вдвое меньше мирового уровня. В целом в 46 странах, где прошел опрос, счастливы 59% респондентов, несчастны — 11%. Таким образом, мировой индекс счастья равен 48 процентным пунктам. Это сравнимо с результатами прошлого опроса, проведенного в 2017 году.

Самый высокий индекс счастья, согласно опросу Gallup, у жителей Колумбии, Индонезии, Эквадора и Казахстана. В этих странах индекс превышает 80 процентных пунктов.

С 2017 года индекс счастья в России сократился более чем в два раза. Тогда счастливыми себя называли 55% россиян, несчастными — 5%, а индекс счастья составлял 50 процентных пунктов.

В ноябре-декабре 2019 года в 46 странах мира опросили 45 тысяч человек. В России в исследовании участвовали 1500 человек из всех регионов.

Темы: Россия, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 18:19
Гость: blog2038,.

Мы конечно стадные животные, но мизантроп счастлив в одиночестве.
31.01.2020, 15:18
Гость: Иван Иваныч

Глупость. Счастливым человек может лишь мгновение( рождение ребенка/ медаль/ получение красного диплома/ ключи от квартиры) Поэтому постановка вопроса-категория медицинская.
31.01.2020, 14:53
Гость: На фото Пермь

"Популярный и любимый жителями города объект 2009 г. считается одним из новых символов города. Он установлен на берегу реки Кама на парапете набережной у Речного вокзала. Надпись стала знаменитой после того, как попала в сериал «Реальные пацаны» и в фильм режиссёра Александра Велединского «Географ глобус пропил» в 2013 году. В 2012 году фотографии арт-объекта попали в кадры клипа на песню Канье Уэста «White Dress», автор фотографий в клипе — его режиссёр Дэн Меламид.
Объект неоднократно страдал от времени и действий вандалов и восстанавливался. В марте 2016 года художник объявил, что готовит иск в суд на 3 миллиона рублей к тем, кто использует изображение для извлечения коммерческой выгоды.
Утром 11 октября 2018 уличный художник Sad Face заменил в арт-объекте слово «Счастье» на слово «Смерть» и после сам сдался полиции. За вандализм ему назначили штраф в 45 тысяч рублей".
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