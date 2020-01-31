Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года

11:49

Индекс счастья жителей России к концу 2019 года снизился до шестилетнего минимума, говорится в исследовании Gallup International.

В России счастливыми себя считают 42% опрошенных, несчастными — 18%, остальные респонденты не ответили, сообщают «Ведомости» со ссылкой на холдинг «Ромир», представляющего Gallup в России.

Индекс счастья рассчитывается путем вычитания числа несчастных респондентов из числа тех, кто назвал себя счастливым. Соответственно, в России он составляет 24 процентных пункта. Этот результат сравним с данными 2013 года.

Индекс счастья в России вдвое меньше мирового уровня. В целом в 46 странах, где прошел опрос, счастливы 59% респондентов, несчастны — 11%. Таким образом, мировой индекс счастья равен 48 процентным пунктам. Это сравнимо с результатами прошлого опроса, проведенного в 2017 году.

Самый высокий индекс счастья, согласно опросу Gallup, у жителей Колумбии, Индонезии, Эквадора и Казахстана. В этих странах индекс превышает 80 процентных пунктов.

С 2017 года индекс счастья в России сократился более чем в два раза. Тогда счастливыми себя называли 55% россиян, несчастными — 5%, а индекс счастья составлял 50 процентных пунктов.

В ноябре-декабре 2019 года в 46 странах мира опросили 45 тысяч человек. В России в исследовании участвовали 1500 человек из всех регионов.