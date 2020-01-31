]]>
]]>
Главная Спорт Новости

Минспорт приостановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

14:51 31.01.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
Материалы по теме:

Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до марта 2020 года.

«Сегодня, 31 января, прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», – говорится в заявлении ВФЛА. 

В ноябре 2018 года World Athletics обвинила руководство ВФЛА, включая руководителя организации Дмитрия Шляхтина, во вмешательстве в расследование дела Лысенко. World Athletics отстранила руководителей, которые, по ее данным, укрывали Лысенко от допинг-тестов.

В среду, 29 января, World Athletics обратилась к России с требованием официально признать мошенничество со стороны руководства ВФЛА. Согласно отчету антикоррупционного органа Athletics Integrity Unit, ВФЛА «отрицала свою причастность, обвиняла других и выступала с нападками» (цитата по Guardian). World Athletics пригрозила лишить российских легкоатлетов, доказавших непричастность к допинговому скандалу, статуса нейтральных спортсменов, который позволил бы им выступать на Олимпиаде в Токио.

Накануне Минспорта заявило, что «подтверждает свою готовность к конструктивному взаимодействию» с World Athletics и Athletics Integrity Unit, чтобы не допустить отстранения «чистых» спортсменов.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Министерство спорта РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.01.2020, 16:04
Гость: Пора "завязывать" с расчеловеченным спортом,

превращённым в гигантский бизнес и работорговлю, где места спорту нет вообще!
Из сегодняшних ТВ-"спортивных" новостей:
"...команды договорились об АРЕНДЕ нападающего Смолова, который в прошлом сезоне забил всего три гола, из-за чего цена аренды упала с 12 до 9 млн.долларов..."
31.01.2020, 15:34
Гость: личный опыт

давно пора оставить в России только любительский спорт, спорт высших достижений только инвалидов плодит.
31.01.2020, 15:30
Гость: Иван Иваныч

Скотство и прогиб.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации