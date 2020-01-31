Минспорт приостановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

14:51

Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до марта 2020 года.

«Сегодня, 31 января, прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», – говорится в заявлении ВФЛА.

В ноябре 2018 года World Athletics обвинила руководство ВФЛА, включая руководителя организации Дмитрия Шляхтина, во вмешательстве в расследование дела Лысенко. World Athletics отстранила руководителей, которые, по ее данным, укрывали Лысенко от допинг-тестов.

В среду, 29 января, World Athletics обратилась к России с требованием официально признать мошенничество со стороны руководства ВФЛА. Согласно отчету антикоррупционного органа Athletics Integrity Unit, ВФЛА «отрицала свою причастность, обвиняла других и выступала с нападками» (цитата по Guardian). World Athletics пригрозила лишить российских легкоатлетов, доказавших непричастность к допинговому скандалу, статуса нейтральных спортсменов, который позволил бы им выступать на Олимпиаде в Токио.

Накануне Минспорта заявило, что «подтверждает свою готовность к конструктивному взаимодействию» с World Athletics и Athletics Integrity Unit, чтобы не допустить отстранения «чистых» спортсменов.