Проверка Счетной палаты: большинство нацпроектов оказались невыполнимыми

14:09

Уже сейчас видно, что в нацпроектах не согласованы цели, отсутствуют ключевые показатели, не создана нормативная база. А главное – отсутствует ответственность

В конце января Счётная палата опубликовала доклады о проверке исполнения 8 из 13 нацпроектов. Во всех - масса нарушений в сопроводительной документации, сдвиг сроков исполнения мероприятий по федеральным проектам, несогласованность.

Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Нацпроекты – наше все. Других стратегий, дорожных карт по развитию экономики России и повышению благосостояния граждан, нет, и как минимум до 2024 года не будет. Нацпроекты должны вывести Россию в пятёрку крупнейших мировых экономик, повысить транспортную доступность регионов, развить малый и средний бизнес, сделать людей культурными и образованными.

Оперативно отслеживать достижение поставленных целей нельзя: прошлым летом были отменены все ежегодные промежуточные целевые показатели. Оставили только финальные цели на 2024 год.

Но в конце января Счётная палата опубликовала доклады о проверке исполнения 8 из 13 нацпроектов. Во всех - масса нарушений в сопроводительной документации, сдвиг сроков исполнения мероприятий по федеральным проектам, несогласованность. Мы отобрали самые важные на наш взгляд проблемы по каждому нацпроекту.

«Безопасные и качественные дороги»

Для того, чтобы понять, как увеличилась доля дорог, соответствующих нормативам, надо знать, сколько их было к началу исполнения нацпроекта. Но Счётная палата отмечает, что базовое значение таких дорог в городских агломерациях не подтверждено официальными статистическими данными. А значит невозможно оценить прогресс нацпроекта в создании хороших дорог в агломерациях. Остаётся только верить на слово региональным властям.

В 7 регионах России доля региональных дорог в хорошем состоянии за прошедшие 2 года снизилась. Например, в Пермском крае - с 61% до 47,9%, в Хабаровском крае – с 59% до 53,7%.

По состоянию на 27 июля 2019 года (даже у Счётной палаты нет информации свежее) самое худшее исполнение региональных дорожных проектов зафиксировано в Крыму (11%) и Приморском крае (49%). Вот вам и показательные «витрины» России. Выполнение работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона составляет в среднем по стране 30%. В 17 субъектах Российской Федерации – менее 10 %, в том числе менее 1% – в Чувашской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Чукотском автономном округе, Амурской области.

А значит укладка асфальта осенью в лужи неизбежна.

А на безопасность и вовсе не обращают внимания. «Оценка технического состояния автомобильных дорог производится только по показателям ровности и наличия дефектов. При проведении оценки не учитывается ряд требований к транспортно-эксплуатационным показателям для обеспечения безопасности дорожного движения (коэффициент сцепления автомобиля с дорожным покрытием, наличие разметки, дорожные знаки, показатели видимости и другие). Вместе с тем, в 2017–2018 годах более трети всех ДТП были связаны с нарушениями требований к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог», - указано в документе Счётной палаты.

Масса недочётов и нестыковок приводят к тому, что к 2024 году 21 регион не достигнет запланированного показателя (50,9 %) по доле автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Хуже всего обстоят дела у Саратовская обл., которая дотянет только до 24,7%, Архангельской обл. с 29,1%, Тверской обл. и 33,7% и Республики Марий Эл с 35,1 %.

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Нацпроект ставит общие цели, а более детально развитие МСП описывает Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая ещё в 2016 году. Счётная палата сравнила целевые показатели нацпроекта и Стратегии, и пришла к выводу, что они никак не связаны. Это всё равно, что отправить путешественников на восток, дав подробные указания похода на запад.

Не ясно, как влияют, и как оценивать влияние различных программ потому, что «Минэкономразвития России не выполнило поручение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам о включении в состав национального проекта МСП методики отраслевой оценки влияния реализации мероприятий федеральных проектов на численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП».

Порой встречаются уникальные «перлы». Так, долю МСП в ВВП оценивает не Росстат, а Министерство здравоохранения Чеченской Республики.

Не создан инструмент кредитования малого бизнеса под фактические 6,5% годовых. В лучшем случае можно рассчитывать на 8,5%, и это ведёт к переплатам

«Какие-либо показатели, методики расчетов или методические подходы к оценке динамики достижения целевых показателей национального проекта МСП и развития сектора МСП отсутствуют», потому что Минэкономразвития не выполнило указ и не разработала методики подсчёта количества занятых в МСП людей и долю МСП в экономике России. Счётная палата обратилась за численностью занятых в Реестр МСП, а там – стабильный спад числа работников вместо ожидаемого роста.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Один из самых дорогих нацпроектов, который должен обеспечить Россию магистралям всех типов: автомобильными дорогами, линиями электропередач, морскими путями.

Из 38 показателей, предусмотренных федеральными программами, только 3 рассчитываются на основе данных, включенных в Федеральный план статистических работ.

Комплексный план предусматривает использование того, чего вообще нет. Так, задача увеличения грузопотока до 80 млн тонн может быть не выполнена потому, что у перевозчиков (ООО «УК «ВостокУголь», ООО «Северная звезда» и АО «Нефтегазхолдинг») нет ледокольного флота, а когда он появится – не известно. Также по «Северному морскому пути» должны перевозить 5 млн тонн нефти с Таймыра.

Но АО «Нефтегазхолдинг» только ведет геологоразведочные работы на участках месторождений на полуострове, и запасы нефти ещё не известны. Ещё согласно плану, реконструкция объектов в порту Певек должна быть закончена в 2020 году. Но согласно другому нацпроекту («Международная кооперация и экспорт»), порт Певек начнёт функционировать только в 2023 году.

С обеспечением электроэнергией всё ещё интереснее: с такими расплывчатыми формулировками можно вообще ничего не делать. «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией», «Обеспечена максимальная эффективность функционирования новых генерирующих мощностей», «Обеспечен импульс развития отечественных энергомашиностроительных технологий в рассматриваемой области», «Внедрен механизм поддержки использования распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии в удаленных и изолированных энергорайонах». Никаких конкретных показателей достигать не надо. Вообще не надо ничего достигать.

А всего за 9 месяцев 2018 года из 29 имеющихся целевых показателей, достигнут был только один. «Протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность» – 13,4 тыс. км. Да и то только потому, что динамика целевого показателя в сравнении с 2017 и 2018 годами указана не была.

«Культура»

Первое, что смутило Счётную палату – это примитивность поставленной цели. Достаточно лишь увеличить на 15 % число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. Больше ничего.

«С одной стороны, увеличение количества посещений учреждений культуры отражает повышение доступности к культурным благам и степень вовлеченности граждан. С другой стороны, количественный рост не всегда является следствием качественных преобразований и эффективности деятельности учреждений культуры», - озабочены аудиторы.

Рост числа показов спектаклей в 2014 – 2018 гг привёл к снижению среднего количества зрителей на каждом спектакле.

В нацпроекте много внимания уделено материальному оснащению школ искусств и обеспечению малых населённых пунктов объектами культуры. Но одних школьных пианино и сельских клубов со скоморохами (качество ведь неважно) недостаточно для развития культуры.

Счётная палата отмечает, что Россия занимает незначительную долю в мировом экспорте креативных товаров и услуг. И хоть это перспективный сегмент, в национальном проекте не уделено внимание этому блоку.

Минкультуры представило свои отчёты о выполнении нацпроекта только по состоянию на 11 июля 2019 года. Документального подтверждения того, что плановые значения нацпроекта в III квартале 2019 года были достигнуты, нет. Опять приходится верить на слово.

«Наука»

Этот нацпроект должен стать драйвером нашей экономики в будущем: старые технологии в современном глобальном мире никого не интересуют.

Счётная палата отмечает бесполезность ряда показателей. Так, запланированный выход к 2024 году на 5 место в мире по удельному весу в общем числе заявок на получение патента, не означает практического применения патентов.

До сих пор нет понимания того, где и как привлекать необходимые средства: нацпроект не содержит механизма привлечения инвестиций. При этом запланированный объём внебюджетных средств по проекту «Развитие научной и научно-производственной кооперации» втрое превышает объем финансирования за счет средств федерального бюджета.

Самая большая проблема – невозможность удержать в России ведущих учёных и талантливую молодёжь, желающую построить карьеру в науке. «Меры по привлечению высококвалифицированных исследователей национальным проектом не предусмотрены», - констатируется в отчёте.

Задержка статистических показателей приводит к тому, что оценить реализацию национального проекта за 2019 год возможно только в 2021 году.

«Образование»

Выполнение нацпроекта оценивается по международным рейтингам качества образования, что, с одной стороны, логично, а с другой - не позволяет проводить оперативный мониторинг: рейтинг PISA формируется раз в 3 года.

Для оценки детей, посещающих дополнительные занятия, берётся нерепрезентативная выборка: оценивается только 0,5% детей.

В нацпроект изначально заложено невыполнение показателей. На 2018–2024 годы запланировано выполнение лишь 75 % показателей эффективности реализации программ развития ведущих университетов.

Значительного роста расходов на образование в ближайшие пару лет не будет. В 2019 – 2021 годах расходы на образование будут на уровне 2015 – 2017 годов (3,6% ВВП). В то время как все развитые страны, конкурирующие с лидерами в области технологий и инноваций, тратят значительно больше. В США расходы на образование составляют 6,1% - 6,9% ВВП.

Нацпроект не обеспечивает должный уровень софинансирования расходных обязательств регионов. Например, уровень софинансирования Томской области установлен на уровне 83%, при этом фактический уровень софинансирования строительства школы в Томске находится на уровне 39,4%: при расчёте субсидий учитывается только нормативная цена строительства, которая не берёт в расчёт ряд расходов (НДС, инженерные сети, благоустройство и т.д.)

«Производительность труда и поддержка занятости»

Россия занимает предпоследнее место в рейтинге стран ОЭСР по производительности труда и примерно в 2 раза отстаёт от среднего уровня.

Состав национальных целей, на которые направлен нацпроект, отличается от состава национальных целей по Основным направлениям деятельности Правительства до 2024 года и по Единому плану. Значит есть риск того, что даже успешной реализации мероприятий может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить достижение национальной цели.

И снова Счётная палата отмечает бесполезность поставленных показателей. Например, показатель «Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня)» не обещает улучшение регуляторной среды и качественное совершенствование правовой базы.

Реализация нацпроекта пускается на самотёк: до конца 2024 года запланировано вовлечь в национальный проект 4,1 тыс. предприятий, самостоятельно (без помощи федеральных и региональных властей) внедряющих мероприятия национального проекта, что составляет 40,8 % от общего количества запланированных к вовлечению в национальный проект предприятий.

Нацпроект, призванный повысить производительность труда, увеличивает административную нагрузку на предприятия (предоставление отчетов в ежеквартальном режиме), что может снизить производительность.

Многие контрольные точки не имеют сроков окончания: работу по нацпроекту можно не доводить до конца никогда.

По состоянию на 1 октября 2019 года из 11 запланированных результатов были достигнуты только 6

«Экология»

Нацпроект провалился не только по кассовому исполнению (на 28 декабря 2019 освоено только 61,7% выделенных средств), но почти по всем направлениям.

«Национальным проектом не охвачены вопросы, связанные с изменением климата, утилизацией отходов производства, медицинских и биологических отходов, восстановлением качества почв, в том числе загрязненных нефтепродуктами, пестицидами и иными стойкими загрязнителями», - отмечает Счётная палата в самом начале отчёта.

К 1 ноября 2019 года 13 из 97 нормативно-правовых актов не были приняты в установленный срок либо приняты после запланированного срока.

Сохраняется риск невыполнения в полной мере субъектами РФ мероприятий по очистке сточных вод, поступающих в Байкал, потому что не были внесены необходимые изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, связанных с реализацией федеральной целевой программ «Охрана озера Байкал».

Мусорная проблема так и останется проблемой до 2024 года. В нацпроекте не учтены необходимые мероприятия, направленные на решение задачи по формированию комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. В частности, отсутствуют мероприятия по стимулированию и популяризации использования многоразовых товаров, тары, упаковки.

Не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов.

В 7 из 10 субъектов Российской Федерации (Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Республика Мордовия, Ленинградская и Московская области), в которых остаточная емкость полигонов будет исчерпана в ближайшее время, критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится.

Нацпроект не исправит ситуацию с загрязнением атмосферы.

По итогам 2018 года высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются в 46 городах. В федеральный проект включены только 12 городов, из которых 5 городов (Красноярск, Новокузнецк, Чита, Братск и Норильск) с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, по одному городу с высоким (Магнитогорск) и повышенным (Челябинск) уровнем загрязнения, и 5 – с низким уровнем загрязнения (Нижний Тагил, Омск, Липецк, Череповец, Медногорск).

Нацпроект предусматривает снижение на 22% только совокупного объёма выбросов и не учитывает превышение предельно допустимых концентраций отдельными веществами, определяющих качество воздуха. «Достижение цели проекта по кардинальному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха маловероятно».

Цель федерального проекта «Чистая вода» не направлена на повышение качества питьевой воды для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, что не соответствует цели НП «Экология». Всего в России 12,3 млн человек не обеспечены централизованным водоснабжением.

Вот такие результаты: работа ради работы и потраченных денег. Впрочем, самое интересное может быть впереди – ждем итогов оценки нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт».

Уже сейчас видно, что в нацпроектах не согласованы цели, отсутствуют ключевые показатели, не создана нормативная база. А главное – отсутствует ответственность. Как показал опыт предыдущего кабмина, ушёл в отставку – и нет проблем, спрашивать не с кого.