]]>
]]>
Главная В России Новости

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

19:41 4.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
Материалы по теме:

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщила Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Это произойдет, если Москва попробует достроить газопровод.

По информации немецкого издания, под санкции могут попасть европейские инвесторы, участвующие в проекте, а также те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу. Газета указывает, что новые санкции могут быть введены в феврале или марте.

Представитель немецкого концерна Uniper, который является партнером «Газпрома» по проекту, сообщил изданию, что компания следит за ситуацией. «Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить реализацию «Северного потока -2», — сообщил представитель концерна.

На руку проекту играет то, что до точки выхода трубы на берегу Германии осталось 150 км. Поэтому власти ФРГ считают, что он все еще может быть завершен в разумные сроки, и продолжают поддерживать проект. Собеседник издания среди немецких дипломатов подтвердил, что Берлин продолжает бороться за то, чтобы строительство СП-2 «больше не задерживалось».

Оператором строительства газопровода является концерн Nord Stream 2 AG, учредителем которого является «Газпром». Его партнерами являются французская ENGIE, австрийская OMV, британско-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении «Северного потока-2» и участников его строительства. После этого швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик, и работы по завершению строительства фактически остановились, сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись на несколько месяцев.

Темы: США, Газовая промышленность в России, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.02.2020, 06:26
Гость: Есть предложение.

Посчитать цыплят ближе к осени.
05.02.2020, 05:52
Гость: И куда же вы пришли,россияне?

Вы все еще верите,что стали мировою державой,решающей судбы стран и народов?Как элементарно,как незатейливо просто вас развели,надули,ограбили,лохи?
05.02.2020, 05:40
Гость: Чтобы насолить Украине

стали строить трубопровод по Черному морю в Болгарию.Ни договора,ни других каких то обязывающих документов не имея,построили подводящий трубопровод по суше вложились знатно.Прахом все пошло.Положили вторую нитку в Турцмю,вышли на Болгарию,опять таки не имея никаких гарантий от предполагаемых стран,потенциальных потребителей.А Болгария заявила,что переходит на другие источники поставок.Почти построили СП2,вроде имея гарантии от потребителя,но снова загогулина,не просчитали действий США.Кто все это делал?Авнтюрист это делал.Планов громадье на песке,.Отношения с Турцией чистой воды авнтюризм.Политика и нашим и вашим на ближнем востоке чистый авантюризм.Одни песчаные замки в полосе прибоя.И кто за все отдувается?Вы ,бараны.Вы,глупый русский народ.
Все комментарии (20)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации