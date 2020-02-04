Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

19:41

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщила Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Это произойдет, если Москва попробует достроить газопровод.

По информации немецкого издания, под санкции могут попасть европейские инвесторы, участвующие в проекте, а также те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу. Газета указывает, что новые санкции могут быть введены в феврале или марте.

Представитель немецкого концерна Uniper, который является партнером «Газпрома» по проекту, сообщил изданию, что компания следит за ситуацией. «Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить реализацию «Северного потока -2», — сообщил представитель концерна.

На руку проекту играет то, что до точки выхода трубы на берегу Германии осталось 150 км. Поэтому власти ФРГ считают, что он все еще может быть завершен в разумные сроки, и продолжают поддерживать проект. Собеседник издания среди немецких дипломатов подтвердил, что Берлин продолжает бороться за то, чтобы строительство СП-2 «больше не задерживалось».

Оператором строительства газопровода является концерн Nord Stream 2 AG, учредителем которого является «Газпром». Его партнерами являются французская ENGIE, австрийская OMV, британско-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении «Северного потока-2» и участников его строительства. После этого швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик, и работы по завершению строительства фактически остановились, сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись на несколько месяцев.