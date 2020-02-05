На Северном Кавказе за год осудили более тысячи чиновников за коррупцию

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Средняя сумма взятки на Северном Кавказе в 2019 году составила 245 тыс. рублей. Всего за год за коррупционные преступления к уголовной ответственности в округе было привлечено более тысячи должностных лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МВД по СКФО, генерал-полковника полиции Сергея Бачурина.

"Сотрудниками органов внутренних дел округа продолжают выявляться коррупционные преступления, совершаемые чиновниками различных эшелонов власти. Всего в 2019 году на территории округа органами внутренних дел МВД, ГУ МВД России по субъектам РФ выявлено более 1,8 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 2,6% меньше, чем в 2018 году, в том числе 1068 относятся к категории тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлечено 1014 должностных лиц, в том числе 101 за получение взяток", - сказал Бачурин.

По его словам, задокументировано 244 факта получения взяток (ст. 290 УК РФ). Средняя сумма взятки составила 245 тыс. рублей. Выявлено 182 факта дачи взятки на сумму свыше 83 млн рублей.

"Значимым результатом работы ГУ МВД России по СКФО явилось пресечение деятельности преступного сообщества весной прошлого года, организованного из числа лиц министерства труда и соцзащиты Дагестана, занимающихся хищением бюджетных средств, выделенных на социальное обслуживание населения. К уголовной ответственности за создание организованного преступного сообщества привлекаются начальник управления социальной защиты и ряд других должностных лиц", - сказал Бачурин.