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«Роскосмос» займется выпуском лифтов и ж/д платформ

13:07 5.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (входит в структуру АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация») займется выпуском лифтов и фитинговых платформ.

Наладить серийное производство железнодорожных платформ планируется к лету 2020 года (примерно 300 платформ в год), а к 2025 году завод должен производить порядка 5000 лифтов в год, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее завод также планировал начать выпуск инновационного железнодорожного подвижного состава для контейнерных перевозок, который сможет развивать скорость до 140 км/ч (в настоящее время - 90 км/ч).

Проекты реализуются в рамках вхождения завода в структуру ОРКК (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 21:57
Гость: ОКО

Сообщение из области анекдотов! Где космос и где лифты? Да снимите наконец этого Рогозина и отправьте его наконец куда-нибудь подальше. Это же уже граничит с государственной изменой и катастрофой! Или пошлите его работать дублером "человекоподобного космонавта" Федора. Думаю для этого у него интеллекта хватит.
05.02.2020, 21:44
Гость: дан

ну а как же высокотехнологические батуты Кому как не ведомству под руководством г-на Рогозина этим заниматься
05.02.2020, 20:19
Гость: Москва

Точно. Нужно иметь опыт по изготовлению лифтов на Земле, чтобы в будущем строить лифты на Луну или на Луне. Ведь этим занялся Роскосмос.
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