«Роскосмос» займется выпуском лифтов и ж/д платформ

13:07

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (входит в структуру АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация») займется выпуском лифтов и фитинговых платформ.

Наладить серийное производство железнодорожных платформ планируется к лету 2020 года (примерно 300 платформ в год), а к 2025 году завод должен производить порядка 5000 лифтов в год, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее завод также планировал начать выпуск инновационного железнодорожного подвижного состава для контейнерных перевозок, который сможет развивать скорость до 140 км/ч (в настоящее время - 90 км/ч).

Проекты реализуются в рамках вхождения завода в структуру ОРКК (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).