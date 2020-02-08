В розыгрыше с распространением коронавируса в метро Москвы участвовали активисты Соболь

20:59

Группа безответственных пранкеров организовала в столичном метрополитене серию розыгрышей на тему распространения коронавируса

«Шутники» симулировали заражение, сея панику среди пассажиров. Позже в социальных сетях стали появляться видеозаписи пранков. На них видно, как в метро на станции «Александровский сад» зашли два человека с масками на лице, одетые в спецодежду желтого цвета.

Затем они начали проверять пассажиров каким-то оборудованием. Для создания эффекта правдоподобности в розыгрышах задействовали несколько человек азиатской наружности в защитных масках. Они громко кашляли на публику. Пассажиры, на чьих глазах развернулось представление, стали волноваться.

Фейковая информация о заражении коронавирусом начала распространяться в социальных сетях. Позже выяснилось, что дело не в безответственности пранкеров, а в корыстном интересе сторонницы Алексея Навального Любови Соболь. Именно ее активисты стоят за провокационными действиями московских пранкеров.

Вслед за этим пранком в Instagram-аккаунте Kara.prank. была опубликована еще одна видеозапись, на этот раз с инсценировкой приступа коронавируса. Сообщники имитатора бегали по вагону и кричали, пугая пассажиров.

Руководство метрополитена уже обратилось в правоохранительные органы с требованием провести проверку и наказать провокаторов по закону.

Тема коронавируса в России и в мире вызывает повышенный интерес, чем и решили воспользоваться пранкеры. Ими руководило не только желание прославиться, но и заработать. Этим воспользовались заинтересованные лица, планирующие устроить массовую истерию.

Либералам не нравятся меры, направленные на защиту населения от губительных последствий коронавируса. Способы профилактики и лечения разработаны, деньги выделены, а оппозиционеры по-прежнему недовольны. В их числе Алексей Навальный, распространяющий в соцсетях фейки и вбросы о коронавирусе.

В схеме по нагнетанию в обществе массовой истерии были задействованы также пранкеры и видеоблогеры, связанные с волонтерами Любови Соболь.

Автор ТГ-канала «Шавки Красовского» сообщил, ссылаясь на собственный источник, что в ближайшее время главной для т.н. ФБК станет тема коронавируса, а Соболь лично будет курировать распространение фейков на эту тему. Автор Kara.prank, как выяснилось, тоже связан с юристом фонда. Свое видео он удалил из социальных сетей после того, как узнал, что в полицию поступило заявление. Блогер осознал последствия своей шутки.

Либералы используют пранкеров для нагнетания в обществе панических настроений из-за коронавируса, чтобы использовать страхи людей для дискредитации власти в стране. Также они надеются, что в атмосфере всеобщего страха будет проще устроить массовые беспорядки и погромы.

Прошлым летом в Москве Соболь и сотрудники ФБК действовали по той же схеме, вбрасывая в Сеть ложные сообщения. Они утверждали, что кандидатам отказали в регистрации на выборах по политическим мотивам. Сейчас Соболь пытается на теме коронавируса подорвать авторитет власти и спровоцировать беспорядки в Москве и по всей стране.

