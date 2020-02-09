Чиновники за рубежом лично будут убеждать соотечественников вернуться в РФ

17:12

Российское правительство сформирует временную группу из сотрудников МВД, МИД и других ведомств для того, чтобы отправившись за границу, чиновники лично убеждали вернуться на родину уехавших россиян.

Соответствующее постановление вступило в силу 7 февраля 2020 года, сообщает "Парламентская газета".

В соответствии с постановлением, созданная группа чиновников должна будет за границей "организовать работу с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию".

Статистика за 2019 показывает, что всего из России в прошлом году в разные страны мира уехали 438 000 граждан России. В 2018 году из России выбыло 440 831, пишут "Новые Известия".

В 2018 году был зафиксирован всплеск эмиграционной волны. Но если до 2017 года данные говорили о том, что в основном из страны уезжают люди, недовольные политическим режимом, то с 2018 года в число выехавших за рубеж мигрантов все чаще входят учителя, инженеры, ученые, а также работающая молодежь до 24 лет, которая намерена реализоваться в качестве специалистов, получая за это гораздо более высокие зарплаты, чем на родине.

Согласно статистике, россияне предпочитают эмигрировать в США, Германию, Израиль, Латвию и Канаду.

С 1991 года по 2016 из России уехали почти шесть миллионов граждан.