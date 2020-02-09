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Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей Китая

10:09 9.02.2020
Фото: МЧС РФ

Самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, всего 183 кубометра гуманитарного груза, сообщает пресс-служба МЧС.

Рейс осуществляется в рамках поручений президента России Владимира Путина и российского правительства.

В ведомстве напомнили, что это не первый случай оказания международной чрезвычайной помощи. Только за прошедший год МЧС оказало адресную гуманитарную помощь пострадавшим от различных катаклизмов государствам Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Темы: Коронавирус, Китай, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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09.02.2020, 13:42
Гость: Бтр

Да, но поиск "братьев" активно продолжается, как ежики с голым задом на тот же кактус.
09.02.2020, 12:53
Гость: Ray Bloom

У России нет ни братьев, ни друзей вокруг одни шакалы.
09.02.2020, 12:24
Гость: Ray Bloom

Китайцам маски бесплатно, а своим по 35 рублей вместо одного рубля.
Зашибись!
Все комментарии (11)
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