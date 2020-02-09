Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей Китая

10:09

Самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, всего 183 кубометра гуманитарного груза, сообщает пресс-служба МЧС.

Рейс осуществляется в рамках поручений президента России Владимира Путина и российского правительства.

В ведомстве напомнили, что это не первый случай оказания международной чрезвычайной помощи. Только за прошедший год МЧС оказало адресную гуманитарную помощь пострадавшим от различных катаклизмов государствам Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.