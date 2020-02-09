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В Москве следователь Эмиль Кадыров арестован за взятку в 4,3 млн рублей

23:30 9.02.2020

Пресненский суд Москвы отправил под арест на два месяца следователя по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы Эмиля Кадырова, сообщает ТАСС.

Фото: Телеграм-канал RovegoSteb

Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Деньги Кадыров принял от родственника преступника, дело которого находилось в его производстве. По данным телеграм-канала RovegoSteb, речь идет о деле о мошенничестве с использованием служебного положения в отношении представителя ФСИН Бокова. Полковник Аллаудин Боков за взятку в 300 тыс. рублей помог осужденному выйти по УДО.

Следователь Кадыров вёл переговоры с родными Бокова и обещал за вознаграждение освободить полковника ФСИН от уголовной ответственности по другим эпизодам уголовного дела, которое вел, то есть передать на подпись прокурору только один эпизод, а остальные "не заметить". За деньгами он приехал сам лично к ним домой, не  подозревая, что дело уже находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. 

Эмиль Кадыров был задержан 4 февраля сотрудниками ГСУ СКР по Москве и УФСБ при получении им взятки в размере 4.3 млн рублей.

Как сообщил изданию KM.RU осведомленный источник, Эмиль Кадыров наряду с его непосредственным начальником, руководителем Бабушкинского МРСО СУ по СВАО г. Москвы СК РФ Тимуром Блиновым входил в следственную группу по незаконному уголовному преследованию предпринимателя Вячеслава Рудникова, о чем мы неоднократно писали. В результате сфабрикованного дела против предпринимателя мошенникам удалось похитить активы компании "Белкофорте" стоимостью более 2,5 млрд рублей (в настоящее время арбитражными судами Москвы "оформляется" преднамеренное банкротство ООО "Белкофорте", в котором участвует ряд судей, принимающих неправовые решения в пользу группы мошенников).

По мнению нашего источника, именно Сергей Галашко, руководитель СК СВАО г. Москвы, покрывал группу Блинова, не давая развалиться уголовному делу до совершения захвата активов "Белкофорте".

Как сообщили в пресс-службе СКР по Москве, в отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу, где работал Кадыров, будет проведена проверка и будут приняты жесткие меры дисциплинарного характера.

Коснётся ли проверка лишь одного эпизода с Эмилем Кадыровым или будет проведена комплексная проверка по связанным с его деятельностью другим уголовным делам, покажет время.
 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 00:47
Гость: Золотые слова!

Золотые слова!
10.02.2020, 00:12
Гость: Козла на кичу

и всех его подельников.
09.02.2020, 23:56
Гость: Депутат

Это произвол! Судьи неподсудны, их не могут задерживать и проверять документы даже если пьяный судья сбил когото на дороге. Это дискредитирует всю систему, немедленно освободить! Судья для того чтобы судить, а не для того чтобы сидеть!
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