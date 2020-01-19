Вчеслав Рудников: «Группа московских арбитражных судей своими решениями помогает мошенникам искусственно обанкротить компанию «Белкофорте» и похитить более 2,5 млрд руб.»

Схема хищения. Фото

Используя коррупцию в судах, известный рейдер-миллиардер Клячин пытается по-хитить имущество ООО «Белкофорте» стоимостью более 2,5 млрд рублей - 4 здания в Москве и ещё ряд объектов недвижимости. Атаку он ведёт с 2013 года.

Российский долларовый миллиардер А.И.Клячин. Фото с сайта hotelier.pro

Вначале это были внешние атаки, затем - с ноября 2017 года -схема изменилась. Способ хищения: через незаконный доступ к управлению компанией с последующим заключением директором–«фуксом» фиктивных обременяющих договоров с подконтрольными «левыми» компаниями, управляемое банкротство и вывод активов.

Подобные операции мошенники ОПГ Клячина проделывали не раз. Именно так, например, Васиным и Клячиным было обанкрочено ООО «Эр- Стайл», откуда мошенники вывели деньги и активы на сумму около 1 млрд рублей. Сам лично Александр Клячин старается «не светиться», и конкретные преступления совершаются чужими руками - членами данной ОПГ с использованием их обширных связей с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, прокурорами и судьями.

При этом заинтересованные судьи в мошеннических схемах Александра Клячина играют ключевую роль.

Хищение бизнес-активов предпринимателей в России с использованием коррупции в судах рейдерами отработана в деталях, как это происходит с ООО «Белкофорте».

Рассмотрим пошаговый алгоритм хищения.

Вначале мошенникам и рейдерам нужно получить контроль над управлением компанией. Это делается с помощью заказных сфабрикованных дел и судов. Такой контроль в ООО «Белкофорте» мошенниками был получен с помощью коррупции нескольких следователей и высокопоставленных сотрудников в Следственном комитете РФ города Москвы. Против реального собственника компаний «КС-Траст» и «Белкофорте» было сфабриковано и возбуждено уголовное дело.

См.: ИНИЦИИРОВАННОЕ ГРУППОЙ АЛЕКСАНДРА КЛЯЧИНА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ВЯЧЕСЛАВА РУДНИКОВА В ТРЕТИЙ РАЗ ВОЗ-ВРАЩЕНО СУДОМ ПРОКУРОРУ

Основную «работу» по незаконному уголовному преследованию реального владельца Вячеслава Рудникова, по его мнению, выполнили майор Тимур Блинов и его начальник - руководитель СК по СВАО г.Москвы подполковник Сергей Галашко. Свою уверенность Рудников подкрепляет десятками документов, характеризующих действия следователей как согласованные с мошенниками, системные, многократные, незаконные, приведшие в результате к тому, что назначенный безо всяких оснований «потерпевший» по уголовному делу нигериец Бамгбала и его подельники стали владельцами 100% собственности компании с миллиардными активами.

По мнению Рудникова, к незаконному уголовному преследованию причастны сотрудники ГСУ СК РФ по г Москве Никандров, Максименко и глава ГСУ Дрыманов, арестованные в настоящее время и находящиеся под стражей за взятки в интересах криминала.

Александр Дрыманов. Фото: Главное следственное управление Москвы

Тимур Блинов. Фото из соцсети

Сергей Галашко. Фото с сайта cont.ws

Затем подконтрольный ОПГ Клячина директор «Белкофорте» Игорь Сундуков заключает различного рода договора с компаниями на не существующие услуги.

В рамках сфабрикованного уголовного дела против Рудникова в ООО «Белкофорте» директором с 7 ноября 2017 года был незаконно назначен Игорь Сундуков, причём судьи здесь также сыграли основную роль. При попытке законно снять его с должно-сти собственником - компанией «КС-Траст» - следователь Блинов и судьи заблоки-ровали это решение.

Многократно нарушая со.115 УПК РФ, суды регулярно, раз в два месяца более года выносили запрет на эти действия, то есть оставляя за мошенниками управление компанией в интересах ОПГ Клячина.

Невозможно представить, что это происходило без подкупа судей - ими прямо нарушался закон, конкретные статьи. По мнению Вячеслава Рудникова, Блинов Т.Б., прикрываемый в своих действиях своим начальником Галашко С.К., сделал все возможное, чтобы Сундукова удержать в должности директора, все это задокументировано - десятки последовательных действий, согласованных с мошенниками по хищению активов «Белкофорте».

Более того, с сентября 2018 года Рудников В.А. неоднократно подавал заявления на имя Председателя Следственного комитета Бастрыкина А.И. о расследовании действий Блинова Т.Б. и Галашко С.К. и возбуждении против них уголовного дела по факту участия в группе мошенников. Однако ни сам Александр Иванович Бастрыкин, ни его подчинённые не предприняли никаких действенных и законных мер, не дали конкретного ответа, вот уже более полутора лет пересылая из одного своего подразделения в другое пустые бумажки-«указивки», причём направляя в конечном итоге для расследования действий Галашко С.К. самому же Галашко.

Это, конечно, чистое издевательство и не красит Бастрыкина и его службы никаким образом.

Игорь Сундуков. Фото из архива

Сундуков, дорвавшись к власти с помощью коррупционеров в Следственном комитете и судей, заключил соглашение на 33 млн рублей с Василием Васиным. Примечательно то, что это абсолютно мошенническая схема: разумеется, никаких 33 млн рублей «Белкофорте» не была должна Васину.

Более того, Сундуков, находящийся в должности директора 1 год, а до него предыдущий директор Борис Степанов, подавали в течение 3-х лет неоднократно как в суды, так и в правоохранительные органы заявления о нанесении ущерба компаний Васина «Белкофорте» на сумму более чем в 10 миллионов рублей: нанятый Васи-ным ЧОП захватил в своё пользование ряд помещений и препятствовал деятельно-сти всех служб и арендаторов «Белкофорте».

Захват Васиным помещений «Белкофорте» происходил также незаконно с одобрения правоохранителей. Все эти и другие материалы, доказывающие это, имеются.

Однако заявления в отношении Васина «похоронены» Блиновым и Галашко, а также сотрудниками УВД по СВАО г Москвы.

Далее Васин подаёт в суд, в суде Сундуков «признает долг», и Васин получает на руки соответствующее решение суда. Затем Васин сдает претензию к «Белкофорте» в суд и заявляет о начале банкротства компании. Им же, Васиным, назначен свой конкурсный управляющий – разумеется, полностью управляемый человек.

Все разыгрывается как по нотам - схема Клячиным и его сообщниками отработана на "ять".

Далее Сундуков заключил ещё три договора на услуги, совершенно очевидно, зад-ним числом, якобы в августе-сентябре 2018 года, с ООО «Оникс» на 22 млн рублей, ООО «Орметстрой» на 150 млн рублей и ООО «Ботовское» на 244 млн рублей. Эти «услуги» «Белкофорте», разумеется, не оплачивает, а сами эти три компании подают претензии в суд с требованием признать их «кредиторами».

При этом сама компания находится под полным контролем сообщников Клячина, через нигерийцев 100% компании совершенно бесплатно с помощью обладающих огромными полномочиями действовать в рамках уголовного дела Блинова и Галашко, получил гражданин Нигерии Агбула Оладотун Габиб, подельник Бамгбала Рил-вана Адетунжи.

Бамгбала Адетунжи Рилван. Фото из архива

Теперь мошенникам из ОПГ Клячина нужно кровь из носа получить от суда решения о признании этих компаний кредиторами.

Вячеслав Рудников: «В деле очевидно присутствует заинтересованность суда, не мог просто так судья Пахомов Е.А. признать абсолютно ничем не обоснованные и неподтвержденные требования мошенников, у которых фактически "на лбу написа-но", что они мошенники - настолько убоги были представленные ими "доказатель-ства". Делает он это разом в одном заседании - мошенники спешат. Но отчего же спешит сам судья Пахомов Евгений? Судья действует демонстративно очень и очень вежливо, но, тем не менее, не желая ни в чем разбираться - ни один из дово-дов не принимается в расчёт, ни одно ходатайство не удовлетворяется. Разумеется в сданных балансах компаний никаких записей о кредиторских задолженностях "Белкофорте" нет (почему мы и утверждаем, что данные три мошеннических догово-ра были заключены именно задним числом). Их нет и у "кредиторов" в их отчётности. На совершенно абсурдные требования судья Евгений Пахомов закры-вает глаза и признает все три мошеннические компании кредиторами ООО "Белкофорте". Тем самым он делает первый и самый важный шаг, легализуя мошенников, нацеленных на хищение активов Белкофорте».

Евгений Пахомов. Фото с сайта pravo.ru

При этом требования Рудникова на 1 млн рублей Пахомов не признает, нарушая при этом конкретную статью закона: нельзя избирательно выплатить задолженность од-ному из кредиторов в процессе банкротства. Пахомова это не останавливает. Ведь поставлена задача «вытолкнуть» из дела о банкротстве тех, кто может помешать, оспаривать сделки.

Мы уже писали о трёх кредиторах «Белкофорте», см. РЕЙДЕР-МИЛЛИАРДЕР АЛЕКСАНДР КЛЯЧИН ПОХИТИЛ АКТИВЫ ООО «БЕЛКОФОРТЕ» на 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Далее, 16 октября и 19 октября 2019 года разные составы апелляционного суда отменяют решения Пахомова о признании кредиторами ООО «Оникс» и ООО «Оргметрой». Казалось бы, правда начинает торжествовать. Однако мошенники ОПГ Клячина видя, что реализация плана умышленного управляемого банкротства «Белкофорте» терпит крах, начинают включать связи и деньги, чтобы защитить по-следний бастион - ООО «Ботовское». ООО «Ботовское» имеет самое непосредственное отношение к Клячину, поскольку учреждено полностью подконтрольной ему компанией. Оно, кстати, было ликвидировано в 2018 году, но как Феникс восстало из пепла, очевидно, специально под операцию управляемого банкротства «Белкофорте».

Судьи апелляционного суда Нагаев Рашит Галимович, Гарипов Василь Сурзанович и Лапшина Вера Викторовна, действуя по законам и процедурам апелляционного суда, вначале нарушили часть 2 статьи 267 АПК РФ и приняли от представителя ООО «Ботовское» некую «экспертизу» рыночной стоимости аренды сельскохохяй-ственных участков в Тверской области со средней ценой аренды 201 тысяча рублей (!) за 1 гектар. Это в Тверской-то области - аренда земли!?

Судья апелляционного суда Нагаев Рашит Галимович. Фото из открытых источников

Данная экспертиза сделана якобы в июле 2018 года. И Нагаев, председатель суда, ворча на нежелательные вопросы и несогласие представителя ООО «КС Траст», со словами «Вы чем-то недовольны?» переносит заседание на 21 ноября.

Судья апелляционного суда Лапшина Вера Викторовна. Фото из открытых источников

На заседание 21 ноября представители «КС-Траст» приносят результаты открытых торгов на сельскохозяйственную землю в этом же районе Тверской области, из которых следует, что при участии от 4 до 7 претендентов на открытых торгах по продаже трёх участков земли площадью 490 гектар (не аренда, как в случае с ООО «Ботовское», а продажа!) составила в среднем 1625 рублей за один гектар. При этом цена на торгах возрастала до 9 раз от первоначальной. То есть это и есть рыночная цена, которую не может фактически «перебить» никакая умозрительная и абстрактная экспертиза о «возможной» рыночной цене.

Сравните: 1625 рублей за продажу земли и 201 000 рублей за аренду такой же земли в том же месте по договору между афиллированной с Клячиным компанией «Ботовское» и ООО «Белкофорте». Земли не обрабатывались более 10 лет и заросли лесом, хотя по закону необрабатываемые земли должны изыматься в пользу государства. То есть заросшие лесом сельскохозяйственные земли по цене в 100-150 раз выше рыночных московскому предприятию, занимающемуся единственным видом бизнеса - сдающему в аренду офисы - она никак не нужна. А между тем Клячин - крупнейший владелец земли в Московской области, из открытых источников известно, что он активный игрок на этом рынке, у него в собственности более 7000 гектаров и цены он знает.

Совершенно дикая история.

Кстати, в представленной «экспертизе» представителем ООО «Ботовское» везде фигурирует НДС на землю, хотя земля по закону НДС не облагается - таков уровень «специалистов» экспертизы. Да что там говорить - лепили всякую чушь внаглую- но она судей устроила!

Но это не все. Договор этот директор Сундуков заключил с ООО «Ботовское», ЧТОБЫ ЯКОБЫ РАССЧИТАТЬСЯ С ООО «КС-ТРАСТ», которому ООО «Белкофорте» должно выплатить ДЕНЬГАМИ действительную стоимость компании в размере 99,999% от ее рыночной стоимости, то есть фактически всю стоимость имущества компании.

Представьте, что вам должны миллион рублей, и должник приносит вам тысячу воздушных шариков и говорит – вот, это оплата, даю вам в аренду попользоваться этими шариками, вместо денег. Это точь-в-точь ситуация взаимоотношений «Белко-форте» с ООО «КС-Траст», где, напомним, ООО «Ботовское» - предприятие-банкрот в Тверской области, полностью афиллированное с Александром Клячиным.

Цинизму судей тем не менее нет предела. Несмотря на все это, эти три судьи ТАК ЖЕ, КАК И СУДЬЯ Пахомов, ПРЕВРАЩАЮТ ВОДУ В ВИНО и утверждают решение Пахомова о признании «Ботовского» кредитором (!). На практике это означает, что фактически открыто, с многочисленными нарушениями закона судом создаётся прочная юридическая база хищения активов ООО «Белкофорте», поскольку на сле-дующем этапе имущество «Белкофорте» будет продано для покрытия якобы долгов ООО «Ботовскому», и «КС-Траст» не получит ничего, то есть его деньги будут попросту украдены.

Действительно ли такой суд можно назвать честным? Напрашивается другой вывод.

2 декабря 2019 года тот же Пахомов в Арбитражном суде города Москвы на ул. Большая Тульская, дом 17, ссылаясь на решение Нагаева, Гарипова и Лапшиной, ввёл процедуру конкурсного управления в ООО «Белкофорте», и теперь в течение нескольких ближайших месяцев активы окончательно уйдут мошенникам.

Заметим: миллиардные суммы уйдут просто из-за коррупции, незаконно, но «все бумажки будут в порядке».

Мы живём во времена, когда, к сожалению, судебные мантии приватизированы, а судьи безнаказанно творят что хотят, прикрываясь своим статусом.

И ведь эти судьи ещё недовольны.

Так, судья Пахомов, своими неправовыми и абсурдными решениями фактически (не будем обсуждать - вольно или невольно) играя более чем значимую роль в хищении огромных средств, ещё и возмущался тем, что ЕГО СЧИТАЮТ НЕЧЕСТНЫМ! Об этом он просил адвоката «КС–Траст» «известить Рудникова Вячеслава» в одном из заседаний, вероятно, обнаружив в интернете статью, написанную независимым журналистом по материалам судебного заседания. Имеется аудиозапись судебного заседания.

9 января 2020 года состоялась кассация по требованиям ООО «Оргметрой», предъявившего 9 векселей на 150 миллионов рублей в ООО «Белкофорте» якобы за починку какой-то трубы.

Поражает сумма «работ» и наглость мошенников. В деле нет даже ксерокопий векселей! И несмотря на то, что апелляция справедливо отменила решение судьи Пахомова о включении «Оргметстрой» в число кредиторов «Белкофорте», подробнейшим образом расписала, почему это невозможно - в частности, в связи с отсутствиям как доказательств, так и целеполагания - кассационный суд в составе председателя Мысака Н.Я., судей Тарасова Н.Н., Холодковой Ю.Е отменяет решение апелляции и оставляет в силе решение первой инстанции - судьи Пахомова. Никаких новых доказательств не представлено, тем не менее, такое «решение».

Кто- то сомневается в том, как подобные решения появляются на свет? Не оттого ли население страны и предприниматели так не любят у нас судей – «суд как дышло, куда повернешь - так и вышло». И теперь судья Пахомов Е.А. , ведущий это дело о банкротстве, будет с удовлетворением ссылаться на решения вышестоящих инстанций, продолжая формировать юридически значимый пакет решений, направ-ленных на хищение многомиллиардного имущества.

Московский судья Н.Я.Мысак.Фото с сайта pravo.ru

Вот что говорит Рудников, реальный владелец «КС-Траст» и «Белкофорте»: «Судьи, очевидно, открыто вовлечены в коррупцию. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять всю мошенническую схему Александра Клячина и его сообщни-ков. Это классика жанра - мошенники ангажируют судей, которые выносят нужные мошенникам решения. Деньги платятся большие. Я предполагаю, что за каждое ре-шение в подобной истории команда судей может получить от 10 до 15 миллионов рублей, может быть, даже больше, чтобы "засилить" не правовое, откровенно дикое решение Пахомова в первой инстанции. То, что Пахомов – коррупционер, у меня нет никаких сомнений: слишком много действий он совершил, слишком много наследил, а как говорится, "по делам их узнаем их". Возможно, конечно, что он честный чело-век, но тогда он настолько не профессионал, что в это трудно поверить. "Как же Ша-риков мог работать в очистке?- Не знаю, это Швондер его туда рекомендовал". Так, что ли?

Судья апелляционного суда Гарипов Василь Сурзанович. Фото из открытых источников

Несколько слов о судье Гарипове. Он встречался мне в процессах до этого 6-7 раз и всегда выносил решение в пользу мошенников, все той же группы Клячина. И те решения также были неправовыми и дикими - так мне, имея 52,55% в компании «Эр-Стайл», не удалось заменить директора - все того же Василия Васина, который опять же с самым прямым участием мошенников ОПГ Клячина обанкротил эту компанию, выведя около 1 млрд рублей. Решение было мотивировано тем, что сменить директора по Уставу "можно лишь единогласно". Полная дичь: стандартный устав от "Консультант плюс", каждый пятый в стране такой, есть закон об ООО, самого Васина назначали 71% голосов, и все решения во всех инстанциях - нотариальных конторах, налоговых и т.д. - годами принимались, как и положено. В суд была принесена экспертиза Минюста и экспертиза центра права им. Алексеева при Президенте РФ с выводами о том, что, конечно, по данному Уставу большинством можно и назначить, и снять директора. Но "честный" судья Гарипов и иже с ним тогда были непреклонны. В другой компании холдинга с ровно таким же Уставом - идентичном до пробела и запятых - те же самые судьи приняли решение, что действительно можно снять и назначить большинством участников директора общества. Но в той компании не было активов, и, разумеется, никто из мошенников не бился в судах за получение нужного решения.

Вот такие гариповы, пахомовы, нагаевы, мысаки и прочие неадекватные судьи разрушают бизнес, страну, инвестиционный климат, поощряя криминал, участвуя в ОПГ самым непосредственным образом - вынося дикие, неправовые, циничные "судебные" решения».

Василий Васин. Фото из архива

Совсем недавно Клячин и Васин начали фактически банкротить ООО «Редсис», компанию, через которую предположительно расхищались средства Пенсионного фонда РФ на миллиардные суммы. Уволили сотни работников, съехали из офиса, прекратили набор персонала и перестали брать заказы на работы.

Схема та же: банкротство ООО «Редсис» - и концы в воду. «Фирменный» знак Александра Клячина. Участвуют ли все эти пахомовы, нагаевы, гариповы, мысаки в этих аферах - неизвестно, скорее всего, нет. Сегодня преступные группы мобильны, и состав их участников может меняться «от задачи к задаче». Когда дойдёт до реальной процедуры банкротства, Клячин и его подельники, вероятно, легко найдут судей, которые за солидный «интерес» вынесут любые нужные решения и выведут из-под удара и саму компанию «Редсис», и его участников.

Вячеслав Рудников просит СМИ обратить внимание на это дело. Сам он подаёт жалобы в Квалификационную коллегию судей, а также представление на включении указанных судей в «чёрный» список Титова.

Но надеяться на Квалификационную комиссию тоже вряд ли можно: там сидят такие же пахомовы, гариповы, нагиевы и мысаки, а ворон ворону...

Так, по одной жалобе в Квалификационную коллегию судей на Пахомова получен ответ: «Жалуйтесь с вышестоящие инстанции, судитесь в апелляции, кассации...".

Тем не менее, эти судьи боятся огласки, поэтому СМИ, присутствуя на судебных заседаниях и рассказывая широкой публике о преступлениях судей, все же помогают в ряде случаев предотвратить преступление или его остановить.

Вячеслав Рудников: «Я убеждён, что в России уже скоро власть полностью сменит-ся, с большой долей вероятности, в течение ближайших 2-х лет, и надеюсь, тогда все эти судьи точно не уйдут от ответа: кто-то потеряет работу и будет люстрирован, а кто-то и присядет лет на 10 за участие в ОПГ с конфискацией их имущества. Я верю, что это случится уже скоро, а пока надо бороться в судах за правду, отстаивая свои права пусть даже в таких невыносимых условиях судебного беспредела».

