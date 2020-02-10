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Обвинение запросило 16 лет строгого режима для генерала СКР Дрыманова

16:35 10.02.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Для обвиняемого во взяточничестве бывшего главы московского управления СКР генерала Александра Дрыманова гособвинение запросило 16 лет колонии строгого режима.

Также прокурор запросил суд оштрафовать Дрыманова на 196 миллионов рублей.

Прения сторон проходили в закрытом режиме, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова адвоката Андрея Гривца.

Для бывшего главы службы безопасности СКР Михаила Максименко прокуратура также запросила 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 195 млн рублей, а для бывшего главы СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко - 14 лет колонии строгого режима и 250 млн рублей штрафа.

Дрыманова и Крамаренко гособвинение попросило лишить званий генерал-майора и полковника.

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Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 20:40
Гость: Ну запросили

и Что ?!
Рядового обывателя интересует конечный результат, а не процесс..
10.02.2020, 20:22
Гость: личный опыт

с такими как Дрыманов война вопрос времени, причем не очень далекого.
10.02.2020, 19:47
Гость: А откуда ж

они возьмут столько денежек для штрафа? Если только продадут 1% своего имущества... Да им тогда медаль надо дать деревянную за накопление денег для государства, если конечно государство все отыщет.
Все комментарии (11)
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