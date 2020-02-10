«РТ-Инвест» решил построить 30 мусорных заводов в России

12:08

Генеральный директор и совладельц компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов заявил, что в России появится 30 мусоросжигательных заводов.

В настоящее время компания строит в Подмосковье и Казани 5 заводов (должны быть готовы до конца 2023 года), которые перерабатывают отходы в электроэнергию. По словам Шипелова, до 2030 года по всей России необходимо создать еще 25 подобных заводов.

«Таким образом, производить энергию из отходов будут 30 заводов. Это будут заводы в городах-миллионниках, аналогичных Казани, перерабатывающие около 500 тыс. т в год», - цитирует Шипелова РБК.

Эти 30 заводов будут перерабатывать порядка 15-20% от общего объема отходов. Еще 40% будет сортироваться и перерабатываться во вторичные материальные ресурсы. Предполагается, что это позволит снизить долю отходов, отправляемых на мусорные полигоны, с нынешних 97% до 40%.

Напомним, ранее генеральный директор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») также отмечал, что в России, включая Сочи, необходимо построить не менее 25–30 мусоросжигательных заводов. «Не обязательно рядом с Сочи, но где-то на достаточно близком расстоянии, чтобы можно было возить мусор. Потому что сегодня мусор из Сочи возят в Краснодар, а это огромное количество километров», - отмечал Чемезов.