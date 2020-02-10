]]>
]]>
Главная В России Новости

«РТ-Инвест» решил построить 30 мусорных заводов в России

12:08 10.02.2020
Мусоросжигательный завод №4 ГУП «Экотехпром». Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Генеральный директор и совладельц компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов заявил, что в России появится 30 мусоросжигательных заводов.

В настоящее время компания строит в Подмосковье и Казани 5 заводов (должны быть готовы до конца 2023 года), которые перерабатывают отходы в электроэнергию. По словам Шипелова, до 2030 года по всей России необходимо создать еще 25 подобных заводов.

«Таким образом, производить энергию из отходов будут 30 заводов. Это будут заводы в городах-миллионниках, аналогичных Казани, перерабатывающие около 500 тыс. т в год», - цитирует Шипелова РБК.

Эти 30 заводов будут перерабатывать порядка 15-20% от общего объема отходов. Еще 40% будет сортироваться и перерабатываться во вторичные материальные ресурсы. Предполагается, что это позволит снизить долю отходов, отправляемых на мусорные полигоны, с нынешних 97% до 40%.

Напомним, ранее генеральный директор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») также отмечал, что в России, включая Сочи, необходимо построить не менее 25–30 мусоросжигательных заводов. «Не обязательно рядом с Сочи, но где-то на достаточно близком расстоянии, чтобы можно было возить мусор. Потому что сегодня мусор из Сочи возят в Краснодар, а это огромное количество километров», - отмечал Чемезов.

Темы: Антропогенное воздействие на экологическую обстановку
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.02.2020, 17:46
Гость: Мастер

Всего 30 заводом-слишком мало для России.
10.02.2020, 16:33
Гость: Европеец

Не мне а сыну. Он гребёт деньгу на этом благородном деле нехилую.
10.02.2020, 15:18
Гость: Какие проблемы?

Поддадим ядерного жару и швейцары рядом не стояли.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации