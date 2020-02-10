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15 февраля в Москве пройдет согласованный митинг по поправкам в Конституцию

12:17 10.02.2020
Фото с сайта culture.ru

15 февраля в Москве в 12.30 на площади Суворова (метро Достоевская) пройдет митинг под лозунгом «За проведение референдума по поправкам в Конституцию и смену курса развития страны!»

Организатор митинга – общественное движение «Левый фронт» - согласовал проведение мероприятия со столичными властями.

Среди его участников - КПРФ, «Гражданская солидарность», Партия Дела, Российский общенародный союз, движение «Честь и Родина», Объединение перевозчиков России и другие партии и общественные организации.

Организаторы и представители партий и движений выступят против ползучей узурпации власти под видом «конституционной реформы», потребуют проведения референдума по поправкам в Конституцию - с порогом явки избирателей не менее 50% и голосованием по каждой поправке или группе поправок отдельно, рассказал «Интерфаксу» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Во время митинга его участники намерены озвучить свои предложения о поправках в Конституцию: государственная собственность на природные ресурсы и недра; возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин; плата за услуги ЖКХ не более 10% от совокупного дохода семьи; прогрессивное налогообложение доходов физических лиц; привязка зарплат госчиновников к прожиточному минимуму.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Внутриполитическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 22:37
Гость: большевик

Зная Зюганова не трудно предположить, что акция задумана как типичный громоотвод и согласована с правящей верхушкой, которая под шумок протащит нужные ей изменения в Конституцию, как это уже было не раз. По громыхает, по сверкает, а дождя не будет. Для этого оппортуниста Зюганова и держат при себе.
10.02.2020, 20:42
Гость: Непонятно?

А чего хотят-то?
10.02.2020, 19:33
Гость: ХА-ХА

Уже результаты голосования (а не референдума,
референдум обком СШП, МВФ и ФРС не согласовали)
в кремле давно СОГЛАСОВАНЫ, утверждены и переданы
..... из избиркома для озвучивания.
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