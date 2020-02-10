15 февраля в Москве пройдет согласованный митинг по поправкам в Конституцию

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15 февраля в Москве в 12.30 на площади Суворова (метро Достоевская) пройдет митинг под лозунгом «За проведение референдума по поправкам в Конституцию и смену курса развития страны!»

Организатор митинга – общественное движение «Левый фронт» - согласовал проведение мероприятия со столичными властями.

Среди его участников - КПРФ, «Гражданская солидарность», Партия Дела, Российский общенародный союз, движение «Честь и Родина», Объединение перевозчиков России и другие партии и общественные организации.

Организаторы и представители партий и движений выступят против ползучей узурпации власти под видом «конституционной реформы», потребуют проведения референдума по поправкам в Конституцию - с порогом явки избирателей не менее 50% и голосованием по каждой поправке или группе поправок отдельно, рассказал «Интерфаксу» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Во время митинга его участники намерены озвучить свои предложения о поправках в Конституцию: государственная собственность на природные ресурсы и недра; возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин; плата за услуги ЖКХ не более 10% от совокупного дохода семьи; прогрессивное налогообложение доходов физических лиц; привязка зарплат госчиновников к прожиточному минимуму.