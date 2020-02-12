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Издательство АСТ приостановило продажу книги о вреде прививок

17:30 12.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Издательство АСТ решило приостановить продажи книги Антона Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба издательства.

Книга, автор которой утверждает, что якобы «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин», вызвала шквал критики от представителей медицинского сообщества, в том числе публиковавшихся в издательстве АСТ. Весь тираж издания в 2 тысячи экземпляров раскупили за сутки.

Издательство объяснило, что книга Амантонио вышла под грифом «Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора», она не нарушает законодательство и представляет альтернативный взгляд. Однако произведение вызвало большой резонанс в СМИ и социальных сетях и на фоне вспышки коронавируса подверглось критике, говорится в сообщении пресс-службы.

К обсуждению АСТ призывает экспертов, лидеров мнений и предлагает провести дискуссию в рамках круглого стола на одной из федеральных информационных площадок.

Темы: Книги, Коронавирус, Болезни и их лечение
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 19:27
Гость: Мимоход

Тут важно учесть два момента. Первый - а как же свобода слова, и не отдает ли данный инцидент запашком тоталитаризма?
И второй - среди моих знакомых много таких, кто делает если не все прививки, то большинство из рекомендуемых врачами. При этом каждый из них верит новостям Первого канала, с интересом смотрит "Дом-2", работает на низкооплачиваемой работе, и полностью уверен, что все это нормально и так и должно быть. И вот вопрос - нет ли связи?
13.02.2020, 14:37
Гость: АИ

Пришлось оставить сначала кафедру. Потом клинику. Пакости как благодетель передаются по наследству. Не враг детям.
Не навреди!
13.02.2020, 10:56
Гость: gvozd

Обходите стороной зомби в белых халатах, которые кричат как индюки одновременно о необходимости 98% вакцинации населения, это швондеры.
---
все не так просто.
врач существо Подневольное.
это Государтсво бульдозером заталкивает в глотки вакцинацию, а не врачи..
врач не имеет голоса, после 15 лет учебы его подвешивают на крючек Лицензии-Разрешения на практику без которого 15 лет его самоубийства в универе идур под хвост.
Государства во всех либеральных режимах систематически Лишают Лицензии врачей которые выступают против этой программы.
Честных врачей и ученых изгоняют из универов с работы..
само по себе это уже говорит Все что нужно о вакцинации.
медицина давно уже не медицина - это оружие Государства против населения.
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