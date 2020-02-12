Издательство АСТ приостановило продажу книги о вреде прививок

17:30

Издательство АСТ решило приостановить продажи книги Антона Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба издательства.

Книга, автор которой утверждает, что якобы «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин», вызвала шквал критики от представителей медицинского сообщества, в том числе публиковавшихся в издательстве АСТ. Весь тираж издания в 2 тысячи экземпляров раскупили за сутки.

Издательство объяснило, что книга Амантонио вышла под грифом «Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора», она не нарушает законодательство и представляет альтернативный взгляд. Однако произведение вызвало большой резонанс в СМИ и социальных сетях и на фоне вспышки коронавируса подверглось критике, говорится в сообщении пресс-службы.

К обсуждению АСТ призывает экспертов, лидеров мнений и предлагает провести дискуссию в рамках круглого стола на одной из федеральных информационных площадок.