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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

08:48 12.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на одно из таких писем, служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей еще летом 2019-го, однако известно об этом стало сейчас.

По данным издания, ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

В письме Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ сказано, что получившая его компания обязана организовать круглосуточный удаленный доступ к информационной системе организации и обеспечить «в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов».

Согласно «закону Яровой», служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра ОРИ, который включает около 200 компаний.

Темы: Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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12.02.2020, 15:35
Гость: ABCD

Статья конституции 23:
"1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения."
У нас "гарант" для красоты? Чем он вообще занимается? И чем вообще занимаются все эти клоуны в "высоких кабинетах"?
Может проще уже отменить этот никому ненужный рудимент- конституцию, что бы всяким коммерческим структурам вроде ФСБ и приставам было проще жить- не выходя из кабинета лазить в чужой жизни.
Всё равно конституция в России НЕ РАБОТАЕТ!
12.02.2020, 15:01
Гость: НХ

"У АНБ и то с этим никак..."
Зачем прибедняться? Сноудэн рассказал, что все под колпаком.
12.02.2020, 14:05
Гость: Как трудно жыть без Бэнтли

ТочнА! И все данные Главному на стол! Пусть думает, что типа-работают.
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