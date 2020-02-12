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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на одно из таких писем, служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей еще летом 2019-го, однако известно об этом стало сейчас.

По данным издания, ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

В письме Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ сказано, что получившая его компания обязана организовать круглосуточный удаленный доступ к информационной системе организации и обеспечить «в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов».

Согласно «закону Яровой», служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра ОРИ, который включает около 200 компаний.