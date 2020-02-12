Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

15:34

Экс-начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов скончался в результате попытки суицида после оглашения ему приговора в Чертановском суде Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

"Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание, покончил с собой", - цитирует агентство слова Соколовой.

Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Он признал вину, и ему назначили наказание ниже низшего предела - три года колонии строгого режима. По данным РБК, он обвинялся в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.

В СК проводят проверку обстоятельств происшествия. В частности, следователи "проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела".

По данным "Интерфакса", Свиридов пронес в зал суда наградной пистолет. "В настоящее время проверяется, каким образом Свиридов смог пронести оружие в здание суда, но, по предварительной информации, он пронес пистолет в сумке, которая была досмотрена ненадлежащим образом",- рассказал собеседник агентству.

По словам адвоката Свиридова Григория Иванищева, суицид связан с вынесенным приговором. Защита ожидала вынесения оправдательного приговора. "Мы ожидали оправдательного приговора. Суд проигнорировал тяжелое заболевание - рак четвертой степени - моего подзащитного и назначил ему наказание в виде трех лет колонии строгого режима. Я связываю это с решением суда", - сказал Иванищев.