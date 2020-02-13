Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

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Более 700 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу признанной в России террористической организации «Сеть», фигурантов которой приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

«Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу «Сети», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами», — говорится в их заявлении, которое опубликовано на портале scientific.ru.

На момент публикации его подписали 738 человек.

В заявлении отмечается, что осужденные сообщали о пытках, которым их подвергли для получения признательных показаний, «однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы».

Одной из целей заявления является попытка обратиться к обществу, заявила РБК Ирина Левонтина, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Она отметила, что у некоторых подписантов много читателей, и, хотя они не склонны переоценивать важность своего мнения для тех, кто принимает решения по делу, «иногда все же удается докричаться».

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». По версии следствия, они состояли в террористическом сообществе и планировали атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Изначально фигуранты дали признательные показания, однако затем сообщили, что сделали это под пытками и отозвали их. Они настаивали, что никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», о которых говорит обвинение, были игрой в страйкбол. Защита фигурантов обращалась с заявлениями о возбуждении дела из-за пыток, но в Следственном комитете им отказали.

Президенту Владимиру Путину неоднократно задавали вопросы о деле «Сети». В декабре 2018 года на заседании Совета по правам человека глава государства заявил, что по местам сбора и жительства участников «Сети» изъяли самодельное взрывное устройство, два пистолета Макарова, гранаты и карабин «Сайга». «Понимаете, это такая серьезная вещь. Нам что с вами мало терактов где‑то там?», — сказал тогда Путин. Обвиняемые говорили, что изъятое при обысках оружие им подбросили.