В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

16:59

Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться, пишет РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.

При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

При этом документов, удостоверяющие личность, а также судовых и регистрационных документов, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было.

Капитан судна признал факт незаконного вылова рыбы. Он также сообщил, что претензий к российским пограничникам не имеет. Это следует из видео допроса капитана.