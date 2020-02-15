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В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

16:59 15.02.2020

Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться, пишет РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.

При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

При этом документов, удостоверяющие личность, а также судовых и регистрационных документов, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было.

Капитан судна признал факт незаконного вылова рыбы. Он также сообщил, что претензий к российским пограничникам не имеет. Это следует из видео допроса капитана.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Судоходство
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Комментарии читателей
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15.02.2020, 23:11
Гость: За что

Извиняться, перед ворами.
15.02.2020, 20:24
Гость: Всех

на корм рыбам.
15.02.2020, 19:38
Гость: Русский

...расстрелять! Чтоб не заморачиваться с судебными тяжбами. И другим хохло-ворам не повадно было шастать по Русскому Азовскому Морю. Точка.
Все комментарии (8)
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