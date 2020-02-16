Москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных на скорость

15:17

Стоп-кадр из видео в YouTube

В одном из баров в центре Москвы погибла 23-летняя участница конкурса по поеданию пирожных на скорость.

По словам очевидцев, девушка сама вызвалась участвовать, а за несколько секунд до финального звонка запихнула в рот сразу несколько пирожных.

Громкая музыка, аплодисменты и веселье прервались криками: «помогите». Кричали очевидцы, на глазах которых девушка подавилась, начала задыхаться и упала на пол, сообщает «КП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Приехавшие на место медики констатировали смерть.

По факту смерти Следственный комитет проверку проводит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».