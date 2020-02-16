Москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных на скорость
В одном из баров в центре Москвы погибла 23-летняя участница конкурса по поеданию пирожных на скорость.
По словам очевидцев, девушка сама вызвалась участвовать, а за несколько секунд до финального звонка запихнула в рот сразу несколько пирожных.
Громкая музыка, аплодисменты и веселье прервались криками: «помогите». Кричали очевидцы, на глазах которых девушка подавилась, начала задыхаться и упала на пол, сообщает «КП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Приехавшие на место медики констатировали смерть.
По факту смерти Следственный комитет проверку проводит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».