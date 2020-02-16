]]>
]]>
Главная В России Новости

Москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных на скорость

15:17 16.02.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

В одном из баров в центре Москвы погибла 23-летняя участница конкурса по поеданию пирожных на скорость.

По словам очевидцев, девушка сама вызвалась участвовать, а за несколько секунд до финального звонка запихнула в рот сразу несколько пирожных.

Громкая музыка, аплодисменты и веселье прервались криками: «помогите». Кричали очевидцы, на глазах которых девушка подавилась, начала задыхаться и упала на пол, сообщает «КП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Приехавшие на место медики констатировали смерть. 

По факту смерти Следственный комитет проверку проводит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Темы: Москва, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2020, 20:40
Гость: Алексан-ич

Бедная! Может, просто есть очень хотелось.... Таких людей Кремль немало создал в стране.
16.02.2020, 19:59
Гость: Сердечник

подобный конкурс это даже не средневековье,
это дикость даже для каменного века,
скорее так наказывали врагов...
16.02.2020, 19:53
Гость: ага

естественный отбор в результате подражанию разной дури от пидносов. Еще бы в этом боксе и формулах 1 мозги себе по вышибали которых видимо и так нет.
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации