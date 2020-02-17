Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

18:05

Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.

Как передает РИА Новости, об этом по итогам заседания сообщила глава думского комитета по ЖКХ, член рабочей группы Галина Хованская. Изначально предполагалось, что поправки будут принимать до 14 февраля.

Проект о поправке к Конституции Госдума может рассмотреть во втором чтении 10 марта. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.