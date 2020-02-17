]]>
]]>
Главная В России Новости

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

18:05 17.02.2020
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.

Как передает РИА Новости, об этом по итогам заседания сообщила глава думского комитета по ЖКХ, член рабочей группы Галина Хованская. Изначально предполагалось, что поправки будут принимать до 14 февраля.

Проект о поправке к Конституции Госдума может рассмотреть во втором чтении 10 марта. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.02.2020, 21:52
Гость: майк

Если президент принял решение, думаю того стоит. Поддерживаю
17.02.2020, 19:39
Гость: D.D.

...а кроме того, я думаю, что Русская Нация не должна участвовать в конституционном лохотроне, ибо в обсуждаемом документе ее нет принципиально...
17.02.2020, 18:41
Гость: Нет, Гозман, нет

Один раз Путин наплевал на конституцию, увеличив срок с 4-х до 6-ти лет. Теперь опять что-то мутит. Идет на любые ухищрения лишь бы у власти остаться. Слабый властолюбивый человек.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации