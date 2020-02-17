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Роспотребнадзор попросили проверить наборы юных химиков

10:45 17.02.2020
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В Роспотребнадзор обратились с просьбой проверить на безопасность популярные наборы юных химиков, продающиеся в детских магазинах.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее письмо было направлено главе ведомства Анне Поповой членом комитета Госдумы по охране здоровья Борисом Менделевичем.

В своем письме парламентарий указывает, в частности, что в состав набора "Укрощение огня" входит двухромовокислый аммоний. Ранее данное вещество использовалось на уроках химии для демонстрации реакции "Вулкана Бетгера",  когда при нагревании дихромат (аммоний двухромовокислый) разлагается с выделением азота, паров воды и выбросом раскаленных твердых частиц оксида хрома.

Однако, как отмечает депутат, из-за токсичности реактива подобный химический опыт запрещен в образовательных учреждениях большинства стран мира. В свою очередь, нормативные документа, определяющие оборот подобного рода товаров, противоречивы.

"Учитывая это, а также и то, что подобная ситуация может затронуть жизнь и здоровье детей прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, организовать проведение всестороннего анализа и дать оценку в рамках компетенций возглавляемого Вами ведомства. В частности, оказать содействие в разъяснении регулирования оборота (сертификации, розничной продажи и др.) наборов, содержащих различные химические вещества для проведения химических опытов для школьников и образовательных учреждений", - обращается к главе Роспотребнадзора Менделевич.

Темы: Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 16:15
Гость: пенсионер

Роспотребнадзор боится, что из наборов для юных химиков можно сделать атомную бомбу ?
17.02.2020, 14:43
Гость: Павел__

Да, физику точно надо запретить! Все беды - от знаний! Еще, начитавшись Исаака нашего Ньютона - придумают баллисту! А там и до вооруженного захвата власти при помощи одной баллисты - недалеко!
Квачков уже сидел за три арбалета, при помощи которых, как утверждается - думал "всенароднолюбимого" с трона спихнуть, и эти, из дела "сети" - тоже при помощи пейнтбола планировали видать всю вовину трехсоттысячную, страдающую от любого пролетевшего пустого пластикового стаканчика, росгвардию - раком поставить, а тут целую баллисту все, кто физику изучал -могли-бы построить! Так-что - знания - зло, слушать кисель-враньё - добродетель, и вообще -"всесплотимся"!
17.02.2020, 14:26
Гость: Ray Bloom

Так захватившие власть это и добиваются.
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