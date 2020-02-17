Роспотребнадзор попросили проверить наборы юных химиков

10:45

В Роспотребнадзор обратились с просьбой проверить на безопасность популярные наборы юных химиков, продающиеся в детских магазинах.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее письмо было направлено главе ведомства Анне Поповой членом комитета Госдумы по охране здоровья Борисом Менделевичем.

В своем письме парламентарий указывает, в частности, что в состав набора "Укрощение огня" входит двухромовокислый аммоний. Ранее данное вещество использовалось на уроках химии для демонстрации реакции "Вулкана Бетгера", когда при нагревании дихромат (аммоний двухромовокислый) разлагается с выделением азота, паров воды и выбросом раскаленных твердых частиц оксида хрома.

Однако, как отмечает депутат, из-за токсичности реактива подобный химический опыт запрещен в образовательных учреждениях большинства стран мира. В свою очередь, нормативные документа, определяющие оборот подобного рода товаров, противоречивы.

"Учитывая это, а также и то, что подобная ситуация может затронуть жизнь и здоровье детей прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, организовать проведение всестороннего анализа и дать оценку в рамках компетенций возглавляемого Вами ведомства. В частности, оказать содействие в разъяснении регулирования оборота (сертификации, розничной продажи и др.) наборов, содержащих различные химические вещества для проведения химических опытов для школьников и образовательных учреждений", - обращается к главе Роспотребнадзора Менделевич.