Судья КС отделил РФ от СССР

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Судья назвал СССР «незаконно созданным государством» и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний»

По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям».



Константин Викторович Арановский. Фото с сайта ksrf.ru

Такие заявления содержатся в мнении судьи по одному из свежих решений КС.

Господин Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

Свое мнение судья Конституционного суда РФ Константин Арановский высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС (.pdf) о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий. “Ъ” много писал об этом деле: три заявительницы родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители. Они хотят получить жилье в Москве, где их семьи проживали до репрессий, однако столичное законодательство не давало им такой возможности.

Суд встал на сторону женщин; господин Арановский подчеркивает, что согласен с этим решением, но считает необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии», - уверен он.

Судья Арановский указывает, что реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником.

«Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний», - считает судья КС.

Он подчеркивает, что «вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния» советской власти, но уверен, что нельзя «переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой, как меняют членство в Совете безопасности ООН».

«Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма, - говорит судья. - Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима. С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность».

Он называет советскую власть «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти».

«Та власть потому и была иной, что репрессировала множество пострадавших и лишь условно, в приступах слабости, временами реабилитировала часть жертв, оставляя их, однако, "меченными" неясной какой-то виной, - убежден судья. - На себя вину эта власть не брала и вреда своим жертвам не возмещала, ни в чем сама не каялась, и не ей быть правопредшественницей правовой демократии».

По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве».

«Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований», - заключает он, добавляя, что «…российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него».

«Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом, - заключает судья КС. - Наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла. Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

Любопытно, что в поддержку своей позиции Константин Арановский ссылается на слова писателя Захара Прилепина. Цитируя его фразы «Мой Советский Союз не оживить, он умер, я знаю место захоронения» и «То, что вы растерзали, что вытащили из гроба и снова нарядили, вот это все - не моя Родина», судья приходит к выводу, что «российскую преемственность Советам отрицают даже те, кто исповедует им верность».

Он указывает, что Россия - не единственная страна, которая движется от государственного социализма к правовому государству. Но при этом считает, что РФ «не с кого брать назидательные примеры, ибо народы-жертвы держат свой путь на разных скоростях, при неодинаковых издержках и обстоятельствах».

Впрочем, он считает, что «ориентирные вехи» такого пути «довольно ясны», и приводит в пример Германию, законодательно осудившую «преступления антиправового режима Социалистической единой партии Германии», и Чехию, принявшую «Акт о незаконности коммунистического режима».

«Такие констатации и решения даются иной раз не без колебаний, что вполне понятно, но было бы странно, если бы Россия определяла себя принципиально иначе, - заключает судья КС. - На подобные решения уходит время, как, например, на доказательство известного геноцида, который век спустя признают уже во многих странах, хотя и не везде. Но если решения эти и откладывать, то не так, чтобы в будущем что-то их осложняло и мешало на них настаивать».

При этом Константин Арановский отдельно оговаривает, что сказанное им «не отменяет важные аспекты в частных случаях правопреемства (…) в соглашениях, в признании членства в международных институциях, а также в силу удержания территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних публичных образований ввиду исчерпания их прав на эти объекты или же с их упразднением».

Отметим, что неизвестно, было ли мнение судьи высказано до или после заявления президента Владимира Путина о необходимости конституционной реформы. Традиционно «особые мнения» судей добавляются в постановления КС уже после их вынесения и без какого-то отдельного объявления.

Первыми на высказывание Константина Арановского обратили внимание «Адвокатская газета» и портал «Закон.ру» в конце января.

«О законности и незаконности создания СССР в российском праве сегодня ничего не говорится. И естественно, что в юридической плоскости это сегодня не обсуждается», - заявил “Ъ” представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах РФ Михаил Барщевский (отметим, что в процессе по делу репрессированных женщин он поддержал их позицию).

Юрист рассказал, что существует два вида правопреемства. Сингулярное (частичное), когда в некоторых вопросах страна становится правопреемником, а в некоторых нет. Либо универсальное - когда принимаются на себя все права и обязательства, которые были у предшественника.

«И Российская Федерация выступила универсальным правопреемником СССР, со всеми плюсами, со всеми минусами, - напомнил он. - В 1990 году была принята Декларация о суверенитете Российской Федерации, где было написано, что на территории РФ действуют советские законы в той части, в какой они не противоречат российским. Потом постепенно советское право замещалось российским, но даже сегодня еще действуют нормативные акты СССР».

Он напомнил, что Россия признает международные договоры и обязательства СССР, а также политические декларации - например, Хельсинкские соглашения.

«При строительстве новой России, когда в 1993 году произошла демократическая революция, действительно не было сделано то, что надо было сделать. А именно - четко и внятно признать то, что Россия разрывает с СССР как с государством террористическим, тоталитарным и преступным, - сказал “Ъ” председатель совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. - Ничего не было сделано, это очень печально, и отсюда многие проблемы, которые сейчас в России резко обострились. Другое дело, что ответственность - не вину, а ответственность - за политические преступления СССР Россия должна признать. Любая страна, которая возникла на территории бывшего СССР, должна признавать эту ответственность».

Авторы: Александр Черных, Наталья Глухова