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Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без пропаганды

15:41 18.02.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к КоАП, отменяющие административную ответственность за использование нацистской символики.

Отныне штрафы, размер которых составлял до 50 тысяч рублей, не будут распространяться на случаи, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Ранее автор инициативы, депутат Елена Ямпольская отметила, что проект этого закона имеет особую важность в годовщину 75-летия Победы.

«Люди захотят ставить кадры, плакаты, старые фотографии, люди захотят активнее чтить память своих дедов и прадедов. (...) И очень хорошо, что эти благие намерения не будут подпадать под некие наказания», — сказала она.

В ноябре 2019 года депутаты уже приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды и в учебно-просветительских целях. Тогда были внесены соответствующие поправки к закону о противодействии экстремизму.

Темы: История СССР, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 16:41
Гость: Мамба

Это очень правильное решение. Просто нацистская свастика или красная звезда ещё ничего не значит. Может человек хочет изобразить гестаповца или НКВДшника, не выражая к ним симпатию и не пропагандируя нацизм или коммунизм.
18.02.2020, 16:30
Гость: бондарев

А как быть теперь с девочкой которую привлекли за фотографию то ли Минска или Витебска в 1942 году? Ой, вам вымотали нервы и чуть не посадили, но ничего, это мы законы немного не доработали. У нас и Штирлиц как пропагандист нацизма ходил долгое время и на Параде Победы 1945 люди со знаменами разбитых немецких дивизий под статью подпадали. Но мы ни в чем не виноваты, что такие законы приняли и только теперь догадались их поправить.
18.02.2020, 15:57
Гость: Подарок

Штирлицу к 23.02.
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