Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

12:48

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, пишет "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.

Автором законопроекта выступили депутаты от ЛДПР. Они предложили передвигать выходные так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным по календарю. В конце ноября они внесли документ в нижнюю палату.

В кабмине пояснили, что Трудовой кодекс уже содержит норму, позволяющую переносить выходные на другие дни "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".

Таким образом, они считают излишним вводить дополнительное регулирование этого вопроса.

