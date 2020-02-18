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Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

12:48 18.02.2020
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, пишет "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.

Автором законопроекта выступили депутаты от ЛДПР. Они предложили передвигать выходные так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным по календарю. В конце ноября они внесли документ в нижнюю палату.

В кабмине пояснили, что Трудовой кодекс уже содержит норму, позволяющую переносить выходные на другие дни "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".

Таким образом, они считают излишним вводить дополнительное регулирование этого вопроса.
 

Темы: Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 17:33
Гость: Время Ч.

Да они не запрещают делать 31 выходным, просто этот законопроект отклонили т.к. уже есть нормы позволяющие сделать 31 выходным когда надо. Меньше в Госдуме потрындят.
18.02.2020, 17:06
Гость: ?

Вот это мощно прямо гениально!
18.02.2020, 14:00
Гость: Сердечник

какие бессердечные наши правители. сами-то не работают 31-го.
ну я лично пенсионер давно, сердце больное лечу, мне всё равно
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