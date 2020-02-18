ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных

12:00

ЦБ не исключает ужесточение ответственности лиц, виновных в утечке персональных данных граждан, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина.

По его словам, может быть введена даже уголовная ответственность. "Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что вот ты снял копию с моего паспорта, и вот если выяснится, что утечка произошла там от тебя, то вплоть до уголовной ответственности", - заявил он.

По словам Скобелкина, с ситуацией снятия копии паспорта люди сталкиваются в том числе в салонах связи, причем неизвестно, что потом происходит с этой копией и как она используется.

Зампред ЦБ считает, что ответственность также должна быть усилена для людей, которые отвечают за работу с персональными данными в конкретной организации.

"Должна быть жесточайшая административная и уголовная ответственность также. За эти вещи, я считаю, наказывать нужно крайне строго, иначе у нас не будет никакого порядка", - добавил он, отметив, что разные варианты усиления ответственности за утечку персональных данных уже активно прорабатываются.

Ранее Скобелкин рассказал, что ЦБ РФ направит в Минкомсвязи и Роскомнадзор предложения по ужесточению мер борьбы с утечкой персональных данных граждан.

В ЦБ считают, что необходимо создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах. Скобелкин пояснил, что обеспечить это возможно только совместными усилиями Банка России, Минкомсвязи и Роскомнадзора. Также, по словам зампреда ЦБ, надо упростить доступ правоохранительных органов к субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные.