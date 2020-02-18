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В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов

16:09 18.02.2020
Конституция
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Председатель Союза женщин России и член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в Конституции принцип неприкосновенности бывших президентов РФ.

По ее словам, именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета страны, реализуя внутреннюю и внешнюю политику. 

«И, конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», - цитирует Лахову ТАСС.

«Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», - заявила Лахова.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 19:23
Гость: однозначно

Прям материнская забота от г-жи Ляховой..
18.02.2020, 19:23
Гость: советский

Вот и прорисовывается истинный смысл скоропалительной "конституционной реформы"!
О нём уже говорил в самом начале очередной аферы власти. И смысл - в обеспечении личной безопасности и сохранении награбленного за время правления!
Сначала - отмена приоритета международных законов. В нормальной ситуации к этому вопросов не было бы. Но в нашем случае - это желание солнцеликого и команды не попасть в Гаагу.
Теперь - неприкосновенность внутри страны. Во время правления делай, что хочешь - Конституция тебя защитит!
А чтобы прикрыть эту мерзость "всенародным волеизлиянием", решили подкинуть "пряников" в виде детских пособий, завтраков в школах и так далее...
Вот истинный смысл всей этой затеи.
Люди, будьте бдительны! Не дайте себя обмануть в очередной раз! Буржуазное ворьё пытается на уровне Конституции закрепить бессрочный грабёж страны и народа!
Власть должна жить по тем же законам, что и весь народ!
Нет - очередному подлому обману предателей и грабителей!
18.02.2020, 19:21
Гость: Валерий

ДОРОГАЯ ЛАХОВА ТАКОЕ ОЩУШЕНИЕ ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ.НА МОЙ ВЗГЛЯД ПЕРЕД ЗАКОНОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ РАВНЫ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ НЕ МОЖЕМ ГОВОРИТЬ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ!
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