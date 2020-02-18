В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов

16:09

Председатель Союза женщин России и член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в Конституции принцип неприкосновенности бывших президентов РФ.

По ее словам, именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета страны, реализуя внутреннюю и внешнюю политику.

«И, конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», - цитирует Лахову ТАСС.

«Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», - заявила Лахова.