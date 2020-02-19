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В России предложили запретить слушать музыку без наушников в транспорте

09:18 19.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников, пишет РИА Новости.

По данным организации, 94 процента граждан крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. При этом 13% россиян не исключили физического воздействия на нарушителя спокойствия в транспорте. 

"Границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого. В силу особенностей и строения органов восприятия человека, файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, её невозможно не слышать. Если от неприятной картинки или неприятного зрелища можно отвернуться или закрыть глаза, то со слухом все обстоит иначе. Особенно когда обстоятельства не позволяют поменять место дислокации", - отметили  в организации.

Эксперты считают, что ужесточение правил перевозки пассажиров "позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан".

Темы: Общественный транспорт в России
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 12:20
Гость: Сердечник

а что до этого можно было?
разве что по закону наглости
19.02.2020, 11:27
Гость: в таком случае

пусть прежде прекратят вещать на мониторах в транспорте и на улицах всякую рекламную и прочую хрень.Наверняка не у всех есть желание слушать и смотреть.
19.02.2020, 11:25
Гость: алекс

Не далее как на прошлой неделе, следуя с дачи в пригородном электропоезде с удивлением обнаружил у себя за спиной в соседнем загончике достаточно возрастного кренделя!!!!! который пользуясь бесплатным ВИ-ФИ, на планшете, смотрел почти на полной громкости какую то эротическо-юмористическую порнушку, по моему что то типа "одесские пельмени" пляжный юмор ниже пояса. Через две минуты вынужденного прослушивания я стал испытывать дискомфорт и некоторую неловкость за наглого гражданина(парадокс)! Пришлось обернувшись выразительно посмотреть на него грозно вращая зрачками и матерно шевеля губами-два раза!!! После второго оборота до гражданина наконец достучалась совесть и он убавил громкость до интимного уровня. А если бы нет? Сломать ему интерфейс?
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