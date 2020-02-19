В России предложили запретить слушать музыку без наушников в транспорте

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Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников, пишет РИА Новости.

По данным организации, 94 процента граждан крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. При этом 13% россиян не исключили физического воздействия на нарушителя спокойствия в транспорте.

"Границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого. В силу особенностей и строения органов восприятия человека, файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, её невозможно не слышать. Если от неприятной картинки или неприятного зрелища можно отвернуться или закрыть глаза, то со слухом все обстоит иначе. Особенно когда обстоятельства не позволяют поменять место дислокации", - отметили в организации.

Эксперты считают, что ужесточение правил перевозки пассажиров "позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан".