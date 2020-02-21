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Минстрою на улучшение ЖКХ потребуется около 3 триллионов рублей

12:50 21.02.2020
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Глава Минстроя Владимир Якушев назвал сумму, необходимую для нормальной работы системы ЖКХ в России — три триллиона рублей. При этом задолженность организаций и физлиц за коммунальные услуги составляет треть от суммы. Об этом Якушев рассказал в интервью «Известиям».

«Коммунальщики задолжали ресурсоснабжающим организациям около 150 миллиардов. Задолженность тех, кто должен заплатить за эти услуги, около одного триллиона рублей», — сказал глава Минстроя.

Из указанного триллиона около 573 миллиардов рублей составляют долги населения, остальное — долги предприятий и бюджетных учреждений, уточнил Якушев. По его мнению, если бы коммунальщики получили долги, состояние жилищно-коммунального хозяйства уже улучшили бы на 30%.

Якушев напомнил, что граждане могут получить поддержку от государства, если коммунальные платежи превышают 22% от дохода.

В интервью глава Минстроя отметил, что к апрелю ведомство разработает «дорожную карту» по снижению ипотечной ставки.

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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21.02.2020, 17:57
Гость: World

Что то мало определили. . 3 трлн. ? Да ! только в у .е. Из наворованного.....
Кишка что ли тонка?
Каждый раз по 40 лет еще по моисею . Сколько этих сороковок было, не пересчесть.
И лучинки и канава, и труба одна по водопроводу вместо 3-х, т.д.
21.02.2020, 17:40
Гость: А что считается сейчас воровством?

Этот газовый джигит, не полез бы, то так бы и сидели. Все, типа, при делах. А то, что там из бюджета, кто-то, чего-то, да ну нах. Этот бюджет они используют, как свою хотелку.
21.02.2020, 17:34
Гость: ABCD

Скорее не ЖКХ а чиновники и их "дочки" которых они наплодили по всей стране. Если посмотреть на любую организацию ЖКХ в любом городе- то собственник управляющей компании- или чиновник городской администрации или его родственники.
Самое грустное то, что долги по ЖКХ дутые, в некоторых регионах тарифы на ЖКХ раздуты до 300% и есть места где и 400..600% можно найти!
По сути хозяева этих компаний делают всё, что бы получать сверх прибыль с жилого фонда, без гроша вложений в него, при этом все издержки перекладывая на население.
Озвученные три триллиона быстро окажутся там, где и оказываются все деньги из сферы ЖКХ- в Кипрских офшорах. Ради этого они и ноют всё время- драйте денег, население и власть, у нас прибыль падает из за обнищания народа..
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