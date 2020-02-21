Минстрою на улучшение ЖКХ потребуется около 3 триллионов рублей

12:50

Глава Минстроя Владимир Якушев назвал сумму, необходимую для нормальной работы системы ЖКХ в России — три триллиона рублей. При этом задолженность организаций и физлиц за коммунальные услуги составляет треть от суммы. Об этом Якушев рассказал в интервью «Известиям».

«Коммунальщики задолжали ресурсоснабжающим организациям около 150 миллиардов. Задолженность тех, кто должен заплатить за эти услуги, около одного триллиона рублей», — сказал глава Минстроя.

Из указанного триллиона около 573 миллиардов рублей составляют долги населения, остальное — долги предприятий и бюджетных учреждений, уточнил Якушев. По его мнению, если бы коммунальщики получили долги, состояние жилищно-коммунального хозяйства уже улучшили бы на 30%.

Якушев напомнил, что граждане могут получить поддержку от государства, если коммунальные платежи превышают 22% от дохода.

В интервью глава Минстроя отметил, что к апрелю ведомство разработает «дорожную карту» по снижению ипотечной ставки.