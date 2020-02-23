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Стали известны детали законопроекта о голосовании по Конституции

19:36 23.02.2020
Фото с сайта council.gov.ru
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Стали известны детали законопроекта об общероссийском голосовании по Конституции. 

Примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать следующим образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Напротив нее будет две графы — «да» и «нет». Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования, пишет РБК со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по поправкам и главу думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова.

Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом. После трех чтений в Госдуме за блок поправок должны проголосовать как минимум две трети заксобраний субъектов федерации, после чего пакет поправок утвердит Совет Федерации, а затем будет подписан президентом. После этого поправки единым блоком будут вынесены на всероссийское голосование. 

В законе о голосовании планируется указать, что наблюдателей за его проведением, подсчетом голосов и установлением итогов будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты. Также Общественная палата сможет назначить наблюдателя в Центризбирком после официального опубликования указа президента о голосовании, а региональные общественные палаты смогут назначить наблюдателей в региональные избиркомы.

Темы: Внутриполитическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 04:38
Гость: Штурман

С поправками в Конституцию РФ кремлевские полит. технологи снова ошиблись пытаясь спасти ельцинизм от краха. Хотели хитромудрым способом оставить гаранта главой страны при которым только и может существовать власть компрадоров,а также возможность и дальше вывозить природные ресурсы. После провала Союзного государства думали создать, по примеру КНР и Казакстана, Госсовет не читая ельцинскую конституцию без смены которой невозможно это сделать. Сейчас вопрос законного транзита власти вошел в тупик так как без всенародного референдума все незаконно,а попытки протащить без одобрения народа изменения бесполезны так как впереди выборы,смута и всем будет не до конституции. Кроме того галерой рулит престарелый,слабый рулевой и все крысы уже ждут первого порта чтобы сбежать на берег,то есть на Запад.
24.02.2020, 04:29
Гость: доцент

Какой смысл голосовать за поправки, если Конституцию стабильно попирают?
24.02.2020, 04:28
Гость: ABCD

Проголосуют или нет не важно. Всё равно они уже приняты и согласованы и утверждены и скорее всего их подписание не более чем формальность.
народу просто предлагают поучаствовать в лицедействе, власть (пока ещё)нуждается в легитимации "от имени народа". По этому и устраивают всякие шоу с "выборами".
Как сказал много лет назад покойный Грачёв- "если бы за приемника никто не проголосовал, то он всё равно, любом случае остался бы на посту- решение -уже было принято принято."
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