Стали известны детали законопроекта о голосовании по Конституции

19:36

Стали известны детали законопроекта об общероссийском голосовании по Конституции.

Примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать следующим образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Напротив нее будет две графы — «да» и «нет». Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования, пишет РБК со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по поправкам и главу думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова.

Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом. После трех чтений в Госдуме за блок поправок должны проголосовать как минимум две трети заксобраний субъектов федерации, после чего пакет поправок утвердит Совет Федерации, а затем будет подписан президентом. После этого поправки единым блоком будут вынесены на всероссийское голосование.

В законе о голосовании планируется указать, что наблюдателей за его проведением, подсчетом голосов и установлением итогов будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты. Также Общественная палата сможет назначить наблюдателя в Центризбирком после официального опубликования указа президента о голосовании, а региональные общественные палаты смогут назначить наблюдателей в региональные избиркомы.