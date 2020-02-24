В Югре ветеранам в честь праздника простили долги за услуги ЖКХ

14:23

По случаю праздника - Дня защитника Отечества - всем ветеранам Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) простили долги за услуги ЖКХ, которые в сумме составили около 300 тысяч рублей. Соответстующее распоряжение отдал глава района Андрей Трубецкой.

Как сообщает Telegram-канал Mash, все 68 местных ветеранов также осовобождены от уплаты коммунальных услуг в течение всего года, что обойдется бюджету примерно в 4 млн рублей.

Андрей Трубецкой также планирует убедить транспортные компании, которые работают на территории Сургутского района, сделать бесплатным проезд для участников боевых действий и тружеников тыла. Если они откажутся это сделать, Трубецкой пообещал сделать это за свой счет.