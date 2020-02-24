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В Югре ветеранам в честь праздника простили долги за услуги ЖКХ

14:23 24.02.2020
Фото со страницы Андрея Трубецкого в соцсети
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По случаю праздника - Дня защитника Отечества - всем ветеранам Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) простили  долги за услуги ЖКХ, которые в сумме составили около 300 тысяч рублей. Соответстующее распоряжение отдал глава района Андрей Трубецкой.

Как сообщает Telegram-канал Mash, все 68 местных ветеранов также осовобождены от уплаты коммунальных услуг в течение всего года, что обойдется бюджету примерно в 4 млн рублей.

Андрей Трубецкой также планирует убедить транспортные компании, которые работают на территории Сургутского района, сделать бесплатным проезд для участников боевых действий и тружеников тыла. Если они откажутся это сделать, Трубецкой пообещал сделать это за свой счет.    

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Положение ветеранов войны в России
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 17:49
Гость: Не Мойша

А это в какой стране?
24.02.2020, 15:38
Гость: Куда они денутся,

новых наберут.
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