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Юлия Чичерина предложила способ вызволения россиян из ливийской тюрьмы

23:35 27.02.2020

Неравнодушные россияне вот уже две недели проводят одиночные пикеты у здания посольства Ливии в поддержку российских социологов, незаконно помещенных в ливийскую тюрьму.

Фото со страницы Юлии Чичериной в соцсети

Российская певица Юлия Чичерина тоже не осталась в стороне от всероссийской акции и рассказала, как можно было бы вызволить Максима Шугалея и Самера Суэйфана из заключения.

По мнению рок-исполнительницы, в первую очередь необходимо оказать силовое давление на столицу Триполи, где сейчас заседает так называемое ПНС Ливии. Тогда бандформирования поймут, что им в принципе невыгодно задерживать представителей РФ. К тому же подобная настойчивость поможет еще сильнее сплотить россиян и повысить доверие к российскому правительству.

Это станет реальным поводом навести порядок в республике, разрушенной американцами. По словам певицы, если Россия ударит силами ВКС, это однозначно заставит боевиков уважать россиян на всей территории государства.

Самим плененным социологам Чичерина пожелала терпения и веры, ведь Россия обязательно вызволит своих граждан из незаконного заточения.
 

Темы: В России
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