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Детская больница в Москве решила купить иконостас за 1 млн руб.

15:01 27.02.2020
Фото: Телеканал 360

Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого хочет приобрести иконостас для больничного храма. 

Соответствующая позиция появилась 25 февраля на портале госзакупок, подать заявку на участие в аукционе можно до 4 марта, а 6-го состоится аукцион. Начальная цена — 996 тысяч рублей. Ширина иконостаса должна составить 5,17 метра, высота — 2,63 метра. Сюжет икон будет согласовываться в индивидуальном порядке.

В документах указано, что иконостас НПЦ планирует оплатить не из бюджетных денег, а за счет предпринимательской и другой приносящей доход деятельности, пишет телеканал 360.

Как сообщает агентство «Москва», столичный департамент здравоохранения намерен провести проверку этого медицинского учреждения. «Департаментом принято решение о немедленном проведении мероприятий внепланового ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности данной медицинской организации. В кратчайшие сроки также будет проверено и обеспечение медицинского учреждения лекарственными средствами и расходными материалами», - цитирует агентство сообщение ведомства.

НПЦ руководит нейрохирург Андрей Притыко. Кроме медицинского образования, он окончил духовную академию. Больница находится под патронажем Русской православной церкви.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Больницы и лечебные учреждения в России
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 19:48
Гость: а еще в РИ ...

... индустриализация была реально на подъеме...
27.02.2020, 19:40
Гость: Сердечник

медицина будущего:
пошёл в церковь, тебе грехи отпустили, благодатью облучили и выходишь совершенно здоровый и счастливый...
пока что один культ карго...
27.02.2020, 19:36
Гость: Палата номер 6

Тогда пускай и операции делают попы.... Жаль Россию и ее народ!
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