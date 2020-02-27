Детская больница в Москве решила купить иконостас за 1 млн руб.

15:01

Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого хочет приобрести иконостас для больничного храма.

Соответствующая позиция появилась 25 февраля на портале госзакупок, подать заявку на участие в аукционе можно до 4 марта, а 6-го состоится аукцион. Начальная цена — 996 тысяч рублей. Ширина иконостаса должна составить 5,17 метра, высота — 2,63 метра. Сюжет икон будет согласовываться в индивидуальном порядке.

В документах указано, что иконостас НПЦ планирует оплатить не из бюджетных денег, а за счет предпринимательской и другой приносящей доход деятельности, пишет телеканал 360.

Как сообщает агентство «Москва», столичный департамент здравоохранения намерен провести проверку этого медицинского учреждения. «Департаментом принято решение о немедленном проведении мероприятий внепланового ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности данной медицинской организации. В кратчайшие сроки также будет проверено и обеспечение медицинского учреждения лекарственными средствами и расходными материалами», - цитирует агентство сообщение ведомства.

НПЦ руководит нейрохирург Андрей Притыко. Кроме медицинского образования, он окончил духовную академию. Больница находится под патронажем Русской православной церкви.