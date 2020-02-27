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ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

17:19 27.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Федеральная налоговая служба оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ. Казна лишится более 1 трлн рублей, заявил глава управления ФНС Валерий Засько.

При этом он подчеркнул, что повышение ставки налога для состоятельных россиян принесет бюджету сравнительно небольшие доходы и не решит вопрос социальной справедливости.

«Увеличить ставку для богаты как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки», — приводит его слова РБК.

Сейчас основные поступления от НДФЛ государству приносят именно граждане с невысокими доходами. В случае введения необлагаемого налогами минимума, из бюджета выпадут огромные доходы, подчеркнул Засько.

Из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции — 61,85%. В Дании — 55,8%, в Германии — 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР — 45%, в США — 37%. Из стран ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела только Армения, максимальная ставка — 36%. В Белоруссии ставка, как и в России, 13%, в Казахстане и Киргизии — 10%.

Темы: Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 19:53
Гость: За Советскую Родину!

И вот желательно побыстрее прийти людям в чёрных кожаных тужурках. Заждались.
27.02.2020, 19:52
Гость: Интересуюсь

А ФНС не рассматривает возможные доходы бюджета от повышения налога для богатых?
27.02.2020, 19:40
Гость: однозначно

Сама постановка вопроса -скотская.Как сказал некто-если ввести прогрессивную шкалу налогообложения,то бизнес уйдет..А, так уходят деньги,богатых,осталось только шкуры бедных-они никуда не денутся!Будут драть!
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