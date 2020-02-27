В Иркутске полицейские пытались разбудить человека электрошокером

13:57

В Иркутске сотрудники патрульно-постовой службы пытались разбудить молодого человека, уснувшего в такси, электрошокером. В результате пассажир скончался.

Трагедия произошла еще 15 февраля, но известно о ней стало только 27 февраля. На депутатских слушаниях в думе Иркутска, где отчитывался начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, о случившемся сообщил депутат Александр Квасов, пишет «Коммерсант». Он сказал, что 24-летний молодой человек ехал в такси и уснул, а водитель не смог его разбудить и обратился к сотрудникам полиции. Те, чтобы разбудить пассажира, применили электрошокер, после чего молодой человек умер.

Савин подтвердил, что такой случай был, и сообщил, что полицейские уволены. «Имеют место быть факты ошибок и непрофессионализма»,— сказал Савин.

Позже следственное управление СКР по Иркутской области сообщило, что двоим бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы предъявлено обвинение по п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий). Оба подозреваемых арестованы.