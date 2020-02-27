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В Иркутске полицейские пытались разбудить человека электрошокером

13:57 27.02.2020
Фото с сайта vseobzorko.ru
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В Иркутске сотрудники патрульно-постовой службы пытались разбудить молодого человека, уснувшего в такси, электрошокером. В результате пассажир скончался. 

Трагедия произошла еще 15 февраля, но известно о ней стало только 27 февраля. На депутатских слушаниях в думе Иркутска, где отчитывался начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, о случившемся сообщил депутат Александр Квасов, пишет «Коммерсант». Он сказал, что 24-летний молодой человек ехал в такси и уснул, а водитель не смог его разбудить и обратился к сотрудникам полиции. Те, чтобы разбудить пассажира, применили электрошокер, после чего молодой человек умер.

Савин подтвердил, что такой случай был, и сообщил, что полицейские уволены. «Имеют место быть факты ошибок и непрофессионализма»,— сказал  Савин. 

Позже следственное управление СКР по Иркутской области сообщило, что двоим бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы предъявлено обвинение по п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий). Оба подозреваемых арестованы.

Темы: Иркутск, Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 19:41
Гость: макар

То-то и оно...так и будет.
27.02.2020, 17:12
Гость: ?

Для чего переименовывались и переаттестовывались эти работники?
27.02.2020, 16:05
Гость: пенсионер

Какие садисты - эти полицейские. Могли бы просто ухо молодому человеку прострелить.
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