Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

00:13

В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тыс., на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты, посвященный положению дел в здравоохранении в 2018–2019 годах.

Большинство зданий медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — это приводит к их естественному разрушению, говорится в отчете. 14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.

В ноябре 2017 года Татьяна Голикова, которая на тот момент занимала пост председателя Счетной палаты, в интервью «Ведомостям» приводила схожие статистические данные за 2016 год: в 31% медицинских учреждений не было водопровода, у 40,5% — центрального отопления.

В нынешнем отчете Счетной палаты также указывается, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%). По данным ведомства, уровень обеспеченности врачами в 2018 году сопоставим с уровнем показателей развитых стран по итогам 2016 года.