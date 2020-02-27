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Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

00:13 27.02.2020
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тыс., на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты, посвященный положению дел в здравоохранении в 2018–2019 годах.

Большинство зданий медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — это приводит к их естественному разрушению, говорится в отчете. 14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.

В ноябре 2017 года Татьяна Голикова, которая на тот момент занимала пост председателя Счетной палаты, в интервью «Ведомостям» приводила схожие статистические данные за 2016 год: в 31% медицинских учреждений не было водопровода, у 40,5% — центрального отопления.

В нынешнем отчете Счетной палаты также указывается, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%). По данным ведомства, уровень обеспеченности врачами в 2018 году сопоставим с уровнем показателей развитых стран по итогам 2016 года.

Темы: Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 00:53
Гость: Может плохо искали?Может закатился под лавку?

А может водопровод надо искать по методике СК ,как он ищет Минца -в ближнем зарубежьи или там где светло ?Нужно применять передовые методики поиска и не заниматься отписками!
27.02.2020, 00:48
Гость: не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

А в остальных - не нашли сортиров, отвечающих санитарным нормам...
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