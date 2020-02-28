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Москва депортирует более 80 иностранцев, нарушивших режим изоляции

18:17 28.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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В московских частных квартирах, гостиницах и общежитиях выявлены 88 человек, которые нарушили режим изоляции после возвращения из Китая.

«Ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте (с участием работников метрополитена и Мосгортранса). При необходимости профилактических мер и осмотра задействуются работники скорой помощи. Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», - цитирует агентство «Москва» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Напомним, в Китае в настоящее время число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) составляет порядка 7800, скончались порядка 2800 людей. С с 20 февраля 2020 года Россия ввела временный запрет на въезд граждан КНР.

Темы: Коронавирус, Москва
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28.02.2020, 19:34
Гость: Стамбул

Такая практика уже есть в других странах, откуда депортируют заражённых россиян
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