Москва депортирует более 80 иностранцев, нарушивших режим изоляции

18:17

В московских частных квартирах, гостиницах и общежитиях выявлены 88 человек, которые нарушили режим изоляции после возвращения из Китая.

«Ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте (с участием работников метрополитена и Мосгортранса). При необходимости профилактических мер и осмотра задействуются работники скорой помощи. Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», - цитирует агентство «Москва» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Напомним, в Китае в настоящее время число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) составляет порядка 7800, скончались порядка 2800 людей. С с 20 февраля 2020 года Россия ввела временный запрет на въезд граждан КНР.