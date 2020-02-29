Вечеринка российской блогерши в бане закончилась гибелью троих людей

16:31

На праздновании дня рождения Instagram-блогерши Екатерины Диденко (называет себя «Аптечным Ревизорро») погибли несколько человек.

Известно, что вечеринка проходила в банном клубе «Девятый вал», где и произошел инцидент. По версии следствия, на вечеринке было 18 гостей, которые решили «охладить» бассейн и насыпали в него около 25 - 30 килограммов сухого льда.

В результате, искупавшиеся гости получили химические ожоги и отравление углекислым газом. 25-летние мужчина и женщина погибли на месте. 32-летний муж блогерши скончался в реанимации, сообщает «Интерфакс». Всего были госпитализированы шесть человек, трое из которых остаются в больнице. Углекислым газом также отравился и 55-летний сотрудник комплекса.

Химик Игорь Кукушкин рассказал телеканалу «360», что сухой лед - это щелочная субстанция, из которой, если на неё попала вода, получается кислота.

«Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе попробует», - сказал Кукушкин.

При этом руководитель корпоративных коммуникаций завода по производству сухого льда «Реал-Инвест» Олег Уланов рассказал изданию «Подъём», что сам продукт является безопасным.

«Сухой лёд - это концентрированный углекислый газ. Что произошло, вот эти 20 с лишним кг были выброшены в воду и за счёт разницы температур (-70 температура сухого льда, вода градусов 20 там была, получилась разница в 90 градусов) возникло мгновенное испарение. Огромный объём углекислого газа поднялся из бассейна, а он тяжелее обычного воздуха, и он просто вытеснил воздух, где есть кислород, к потолку. И люди, которые находились внизу, потеряли сознание из-за того, что не хватило воздуха. То есть это не отравление, а удушье.

Сам продукт абсолютно безопасен. Но 25 кг – это очень много. Такими объёмами вообще не шутят. Если бы они кинули хотя бы килограмм, эффект был бы такой же, но концентрация была бы не такой критичной. По сути это нарушение техники безопасности. Они переборщили с дозой и помещением, не учли, что он быстро может вытеснить воздух. Это как нож: если дураку и преступнику дать в руки, конечно, он будет опасен; а если им резать лук, картошку, колбасу на кухне, то всё нормально».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».