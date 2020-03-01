В храмах Воронежа появились терминалы для безналичных пожертвований

15:12

В 12 храмах Воронежа и области появились терминалы для безналичной оплаты. Прихожане могут таким способом внести пожертвования, а также оплатить церковные товары.

Терминалы были установлены после многочисленных обращений верующих, а также по настоятельной просьбе Сбербанка.

При этом в пресс-службе Воронежской епархии РИА «Воронеж» пояснили, что денежные средства, поступающие в религиозную организацию от граждан и юридических лиц в связи с совершением богослужений, приобретением предметов религиозного назначения и религиозной литературы, нельзя назвать оплатой, они относятся к пожертвованиям.

Распространение предметов религиозного назначения осуществляется в целях распространения православной веры, а не для извлечения дохода, поэтому предпринимательской эту деятельность назвать нельзя, отметили в епархии.