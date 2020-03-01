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В храмах Воронежа появились терминалы для безналичных пожертвований

15:12 1.03.2020
© KM.RU
© KM.RU

В 12 храмах Воронежа и области появились терминалы для безналичной оплаты. Прихожане могут таким способом внести пожертвования, а также оплатить церковные товары.

Терминалы были установлены после многочисленных обращений верующих, а также по настоятельной просьбе Сбербанка.

При этом в пресс-службе Воронежской епархии РИА «Воронеж» пояснили, что денежные средства, поступающие в религиозную организацию от граждан и юридических лиц в связи с совершением богослужений, приобретением предметов религиозного назначения и религиозной литературы, нельзя назвать оплатой, они относятся к пожертвованиям.

Распространение предметов религиозного назначения осуществляется в целях распространения православной веры, а не для извлечения дохода, поэтому предпринимательской эту деятельность назвать нельзя, отметили в епархии.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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01.03.2020, 18:42
Гость: Вячеслав Вячеславович

И Хлеб свой добывать в поте лица тоже все.
Правильно жертвовать за сделанное своими руками, добровольно и с уплаченными налогами.
01.03.2020, 17:46
Гость: однозначно

Иван Иваноныч, налоги предприятия РПЦ не платят, при этом государство ежегодно выделяет на «святые» нужды немалые суммы из бюджета. Только в 2012-2015 гг. РПЦ и связанные с ней структуры получили от государства 14 млрд. руб. И это не считая грантов президента, постоянных «пожертвований» крупнейших госкомпаний типа ПАО «Газпром» и рангом помельче на всевозможные православные программы.
РПЦ патриарха Кирилла превратилась в гигантскую бизнес-империю
Почему-то вся коммерческая деятельность РПЦ – большая церковно-государственная тайна.
01.03.2020, 17:38
Гость: к слову

"И тут Сбербанк! Мало ему 3% комиссии при получении коммунальных платежей, так он и на церкви нажиться решил."-про алчный СБ в точку,от души посмеялся."""А фраза нажиться на церкви"-шедевр форума!Аминь!
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