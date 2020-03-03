ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

12:57

Центризбирком показал предварительно утвержденный логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию.



Фото из презентации «ИМА-консалтинг» для ЦИК (РБК)

По информации источников РБК, разработкой дизайна занималось PR-агентство «ИМА-консалтинг», и именно эти логотип и слоган будут использованы в кампании.

Как можно видеть на изображении, логотип выполнен в виде раскрытой Конституции с триколором, а слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Напомним, агентство «ИМА-консалтинг» также занималось разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года и выиграло творческий конкурс. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн. руб. Также в работе приняло участие агентство «Михайлов и партнеры», которое заняло второе место по итогам конкурса. Контракт с ним составил «немножко больше», чем с «ИМА-консалтингом», заявляла на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.