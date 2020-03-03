В Госдуме противников поправок в Конституцию припугнули повторением 90-х

16:18

Член фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев раскритиковал противников процедуры, по которой планируется принимать поправки в действующую Конституцию. Выступая на пленарном заседании Госдумы, парламентарий заявил, что "большинство наших сограждан поддерживает поправки в Конституцию, предложенные президентом".

Он отметил, что у поправок, тем не менее, имеются и противники, которые считают предстоящую процедуру нелегитимной. В частности, в Конституции нет ничего про всероссийское голосование и экспертизу Конституционного суда – поправки можно принять и без них.

Исаев считает, что дополнительная легитимность не помешает, и в качестве альтернативы предложил вспомнить, как принятие Конституции происходило в 1993 году.

"Страна оказалась во власти одного человека, установившейся вооруженным путем. Его указом, противоречащим прежней Конституции, проводилось голосование", - цитирует Исаева Накануне.RU. Он отметил, что тогда, несмотря на нелегитимность процедуры, за новую Конституцию проголосовало большинство, поэтому сейчас мы и живем по этому закону.