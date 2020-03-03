]]>
]]>
Главная В России Новости

В Госдуме противников поправок в Конституцию припугнули повторением 90-х

16:18 3.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Член фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев раскритиковал противников процедуры, по которой планируется принимать поправки в действующую Конституцию. Выступая на пленарном заседании Госдумы, парламентарий заявил, что "большинство наших сограждан поддерживает поправки в Конституцию, предложенные президентом".

Он отметил, что у поправок, тем не менее, имеются и противники, которые считают предстоящую процедуру нелегитимной. В частности, в Конституции нет ничего про всероссийское голосование и экспертизу Конституционного суда – поправки можно принять и без них.

Исаев считает, что дополнительная легитимность не помешает, и в качестве альтернативы предложил вспомнить, как принятие Конституции происходило в 1993 году.

"Страна оказалась во власти одного человека, установившейся вооруженным путем. Его указом, противоречащим прежней Конституции, проводилось голосование", - цитирует Исаева Накануне.RU. Он отметил, что тогда, несмотря на нелегитимность процедуры, за новую Конституцию проголосовало большинство, поэтому сейчас мы и живем по этому закону.

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.03.2020, 18:46
Гость: 2704

КОНСТИТУЦИЮ следует принимать не "ВСЕНАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ" в составе нескольких сот или даже тысяч участников из многомиллионного народа, а составленной авторитетной комиссией высококвалифицированных специалистов и не "ПОЖАРНЫМ" методом.
А вспоминать 90-е, так ужо пужать нас нечего - мы ужо пужатые.
03.03.2020, 18:45
Гость: 1945

Вот и появилась ещё одна репрессивная организация
03.03.2020, 18:33
Гость: доцент

В 1861г в России отменили крепостное право а в 1917г его ввели снова.
Про 1937г они прекрасно помнят и по этой причине давят народ как клопов.
Все комментарии (15)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации