Российские авиакомпании вводят возврат билетов из-за коронавируса

13:00

Сразу несколько российский компаний ввели возвратные билеты на фоне распространения коронавируса. Такая возможность появилась у клиентов «Уральских авиалиний», S7 и «Победы».

«Победа» с 7 марта вводит услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета. Для этого при покупке билета нужно будет доплатить 499 рублей за перелет в одну сторону. Вернуть деньги можно будет при отказе от полета не позднее чем за 48 часов до вылета. Как долго будут действовать новые правила, не уточняется, пишут «Ведомости».

Клиенты опасаются планировать отпуска из-за распространения коронавируса, компания «по их просьбе запускает эту услугу», передал через пресс-службу гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Аналогичный сервис 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: перевозчик разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав 1000 рублей сервисного сбора за перелет. Отказаться от полета с возвратом денег можно за 40 минут до вылета.

Также разрешат сдать невозвратные билеты и «Уральские авиалинии». В пресс-релизе говорится , что билеты можно либо вернуть, либо изменить дату вылета или направление. Вернуть билеты или внести в них изменения можно с 8 марта по 15 апреля 2020 года. Это необходимо сделать до окончания регистрации, чтобы не подвергнуться штрафам. При этом в компании уточнили, что стоимость билетов будет возвращаться полностью за вычетом 1000 рублей сервисного сбора за каждый билет.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 6 марта заражены 98,3 тысячи человек. Из них 3,3 тысячи скончались, больше 55 тысяч вылечились. Случаи инфицирования зафиксированы в 93 странах мира.