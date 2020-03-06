Больше половины россиян выступили против женщины на посту президента страны

14:38

Только 21 процент жителей России хотели бы видеть на посту президента страны женщину. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ВЦИОМ и Центра политиыеской коньюктуры, пишет ТАСС.

Женщину в политике россияне предпочитают видеть на постах министров здравоохранения, социального обеспечения или образования (69%), а также во главе одной из ведущих партий или на посту руководителя фракции или комитета Госдумы (51%). Тридцать один процент респондентов хотел бы видеть женщину на посту председателя правительства, 21% - на посту президента РФ, министра обороны, МВД или генерального прокурора.

Отмечается, что при этом больше всего граждане не хотели бы видеть женщину на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора (83%), а также на посту президента (68%), на посту председателя правительства (56%).

По мнению россиян, женщина-политик должна быть образованной, порядочной и решительной. Согласно результатам опроса, в наибольшей мере соответствует названным россиянами качествам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (19%), на втором месте - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (11%), а третье место разделили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (по 5% соответственно).