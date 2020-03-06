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Больше половины россиян выступили против женщины на посту президента страны

14:38 6.03.2020
Валентина Матвиенко
Стоп-кадры из видеотрансляции
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Только 21 процент жителей России хотели бы видеть на посту президента страны женщину. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ВЦИОМ и Центра политиыеской коньюктуры, пишет ТАСС.

Женщину в политике россияне предпочитают видеть на постах министров здравоохранения, социального обеспечения или образования (69%), а также во главе одной из ведущих партий или на посту руководителя фракции или комитета Госдумы (51%). Тридцать один процент респондентов хотел бы видеть женщину на посту председателя правительства, 21% - на посту президента РФ, министра обороны, МВД или генерального прокурора.

Отмечается, что при этом больше всего граждане не хотели бы видеть женщину на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора (83%), а также на посту президента (68%), на посту председателя правительства (56%).

По мнению россиян, женщина-политик должна быть образованной, порядочной и решительной. Согласно результатам опроса, в наибольшей мере соответствует названным россиянами качествам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (19%), на втором месте - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (11%), а третье место разделили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (по 5% соответственно).

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 22:42
Гость: Филолух от Бога

Если такая, как Сардана, то да. А перечисленные- Спаси и Сохрани!
06.03.2020, 19:47
Гость: гость

Я за женщину президента Почему? Для женщины главное навести порядок внутри своего хозяйства ,а не разбазаривать деньги не пойми куда (помощь другим странам)
06.03.2020, 19:44
Гость: Иван Васильевич

Матвиенко на царство?
ПОЗВОЛЬТЕ УСОМНИТСЯ В,РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРОСА.Матвиенко (19%), на втором месте - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (11%), а третье место разделили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (по 5% соответственно).
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