Путин заявил, что против «схем» продления власти и не возглавит Госсовет

17:41

Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен идти на какие-либо «схемы», чтобы сохранить властные полномочия.

Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Ивановской области, сообщает «ТАСС». По его словам, именно поэтому и ограничивается пребывание на высшем государственном посту для одного человека.

«Дело не в том, что я не хочу (оставаться у власти - прим.ред). Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать... Вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», - признался президент России.

Во время встречи Владимир Путин также заявил, что не поддерживает идею о том, чтобы наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его. «Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», - сказал Путин.