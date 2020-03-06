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Путин заявил, что против «схем» продления власти и не возглавит Госсовет

17:41 6.03.2020
Путин
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен идти на какие-либо «схемы», чтобы сохранить властные полномочия.

Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Ивановской области, сообщает «ТАСС». По его словам, именно поэтому и ограничивается пребывание на высшем государственном посту для одного человека.

«Дело не в том, что я не хочу (оставаться у власти - прим.ред). Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать... Вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», - признался президент России. 

Во время встречи Владимир Путин также заявил, что не поддерживает идею о том, чтобы наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его. «Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», - сказал Путин.

Темы: Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.03.2020, 22:59
Гость: Кого именно

имеет в виду уважаемый прохожий?
Кто этот нехороший тип?
06.03.2020, 22:48
Гость: Оказывается

весь этот конституционный балет - церемония прощания с президентом путиным.
06.03.2020, 22:40
Гость: Тт

Возглавит одна из двух женщин,он к этому и подводит.Одна из двух женщин уже входит в совет при президенте.
Все комментарии (40)
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