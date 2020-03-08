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«Победа» отменила все рейсы в Италию до апреля

16:59 8.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Авиакомпания "Победа" объявила об отмене всех своих рейсов в Италию с 11 по 31 марта, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

Как отмечается, данное решение было принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд/выезд из ряда провинций страны, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Клиентам отмененных рейсов предложат на выбор два варианта - перелет рейсами "Аэрофлота" в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи либо полный возврат денежных средств.

Авиакомпания "Победа" летает из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

Прямые регулярные рейсы между РФ и Италией сейчас выполняют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Utair и Alitalia. Кроме "Победы", никто из них пока не объявлял о полной приостановке полетов.

Ранее об отмене рейсов в Милан и Верону до конца апреля объявила латвийская авиакомпания AirBaltic.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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08.03.2020, 21:41
Гость: Евразиец

Россияне! Не летайте на гнилой Запад. Летайте только туда, где очень сильнейшая медицина. Ни одного случая заражения в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджане! Вот что значит свежая Азия!
08.03.2020, 18:42
Гость: Люфтганза

отменила 1/4 или более 7000 рейсов и приостановила полеты 150 бортов из 700 имеющихся в марте из-за вируса. А один европейский лоукостер вообще уже раззорился.
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