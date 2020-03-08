«Победа» отменила все рейсы в Италию до апреля
Авиакомпания "Победа" объявила об отмене всех своих рейсов в Италию с 11 по 31 марта, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.
Как отмечается, данное решение было принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд/выезд из ряда провинций страны, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Клиентам отмененных рейсов предложат на выбор два варианта - перелет рейсами "Аэрофлота" в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи либо полный возврат денежных средств.
Авиакомпания "Победа" летает из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.
Прямые регулярные рейсы между РФ и Италией сейчас выполняют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Utair и Alitalia. Кроме "Победы", никто из них пока не объявлял о полной приостановке полетов.
Ранее об отмене рейсов в Милан и Верону до конца апреля объявила латвийская авиакомпания AirBaltic.