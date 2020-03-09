Челябинский депутат заявил об эмиграции в США

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Депутат горсобрания Миасса (Челябинская область) Вячеслав Откин заявил о желании переехать на постоянное место жительства в США. Об этом он сообщил на заседании городской думы, подав заявление о сложении полномочий председателя комиссии по бюджету.

При этом Откин отметил, что намерен доработать до конца депутатский срок, который истекает в сентябре 2020 года, пишет Znak.com.

Переезд Откина в США ни для кого в городе не стал неожиданностью. В последние годы он регулярно выезжает за границу и иногда пропускает заседания собрания. Известно, что в США проживает дочь депутата. В одном из судов Вячеслав Откин заявил, что находится на ее иждивении, при этом она служит в национальной гвардии США.

В беседе с изданием «Подъём» Откин пояснил, что собирался уехать на ПМЖ в Штаты давно: «У меня родился внук Николас, жена там, дочь там, ну, и я туда».

Депутат уточнил, что не боится отказаться от управленческой деятельности и намерен сменить профиль работы и стать «отдыхальщиком».

«Я ничего не боюсь. Я на Гавайях буду загорать», - заявил Откин. «В Америке люди живут, а здесь выживают» - отметил депутат в интервью «Дождю».

Вячеслав Откин известен скандальным судом с избирательницей, которая требовала привлечь его к ответственности за то, что он в споре в соцсети назвал ее «тупорылочкой». Откин так и не принес извинения, так как не считал это выражение оскорбительным: по его словам, оно похоже на слово «котеночек».