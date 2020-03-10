Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

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Невыполнение обязательств по госконтрактам, вызванные ситуацией с коронавирусной инфекцией, будут признаваться форс-мажорными обстоятельствами, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, над разработкой соответствующего нормативного акта работают Минпромторг, Минюст и Минфин. В свою очередь, правительство уже согласовало это решение.

В Минпромторге отметили, что предлагаемая мера вызвана необходимостью "нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам".

Как напоминает ТАСС, еще в начале февраля вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко заявлял, что правительству необходимо объявить "о введении определенного форс-мажора в сфере внешнеэкономической деятельности с Китаем по контрактам, которые подлежат исполнению в настоящий период".