]]>
]]>
Главная В России Новости

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

09:51 10.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Невыполнение обязательств по госконтрактам, вызванные ситуацией с коронавирусной инфекцией, будут признаваться форс-мажорными обстоятельствами, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, над разработкой соответствующего нормативного акта работают Минпромторг, Минюст и Минфин. В свою очередь, правительство уже согласовало это решение.

В Минпромторге отметили, что предлагаемая мера вызвана необходимостью "нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам". 

Как напоминает ТАСС, еще в начале февраля вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко заявлял, что правительству необходимо объявить "о введении определенного форс-мажора в сфере внешнеэкономической деятельности с Китаем по контрактам, которые подлежат исполнению в настоящий период".

Темы: Коронавирус, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2020, 13:48
Гость: stalker

Не лги. Этот совет я бы мог дать и вам. Уровень безработицы в США в 2019 году составил всего 3,7 %. Средняя почасовая заработная плата выросла на 3,1 %. Уровень ВВП достиг 21,5 трлн. долларов. Для сравнения, в 2018 году он составлял 20,4 трлн. долларов. Средний показатель роста ВВП 2,3 % за весь 2019 год. При этом в начале года прирост составлял 3 %, а к концу года 2,1 %. Показатели более чем не плохие, учитывая масштабы этой экономики. Законы рынка говорят о том, что чем крупнее экономика, тем она инертнее. Темпы роста ее более низкие. У развивающихся экономик темпы роста должны быть выше. Для примера назовем КНР и Индию. А вот Россия, которую на голубом глазу (читай по ТВ) относят к развивающейся экономике, под это правило не попадает. У нас темпы даже ниже чем у развитых стран. Может ответите почему ? В этом году у нас ожидаемый прирост не выйдет за рамки 1,7 %. И то при самом благоприятном исходе. Что сомнительно. И такое положение дел у нас не первый год.
10.03.2020, 12:03
Гость: сталкеру

не лги.Экономика США показывала относительно хорошие результаты в 2017-2018г. Уже не показывает и снова все идет на спад.Из-за "форс-мажора " коронавируса прогнозирует рост экономики КНР 4%, мировой вместо 3%,всего 2% ,а эрост экономики Евросоюза в этом году будет близок к нулю.
10.03.2020, 10:55
Гость: Европеец

Первая позитивная новость связанная с вирусом. Теперь будут воровать по полной - всё сведут на вирус.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации