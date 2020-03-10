Кризис назрел, общество ждёт перемен: Временное правительство 1917 и 2020-го: исторические аналогии и движущие силы революций

Кто будет спорить с тем, что лучше не доводить общество до крайностей и не создавать революционных ситуаций?

Исторические аналогии Февральской революции 1917-го уж очень просятся для того, чтобы более внимательно оценить события 100-летней давности для анализа нынешней ситуации в России.

© KM.RU, Петр Чайников

Конечно, сейчас нет войны. И слава Богу! Нет отставки царя и иных предреволюционных факторов. Вместе с тем, есть объективная реальность нарастающего напряжения в обществе. И есть много субъективных обстоятельств действий власти, которые могут окончательно сложить пазл на революцию и радикальные перемены.

В прошлом к революции привело прежде всего значительное ухудшение социально-экономического положения населения в Российской империи. Власть же занималась разработкой Конституции, игнорируя реальность и неадекватно реагируя на новые вызовы, вставшие перед страной. Сегодня тоже Основной закон подвергается ревизии. Но Настоящей Программы развития страны как не было, так и нет.

Власть с пеною у рта и как манну небесную транслирует гражданам ежечасно и ежеминутно одну и ту же мысль: революция вредна, она разрушительна и опасна. Тем самым шаманит над головами соотечественников, хочет выставить ограничительный каркас и предотвратить неминуемое. Но это всё для того, чтобы спасти себя любимых.

Кто будет спорить с тем, что лучше не доводить общество до крайностей и не создавать революционных ситуаций? Отбрасывая все эти заклинания о том, что такое хорошо и что такое плохо, нужно открыто сказать: революция, если она случается, это ни чьи-то хотелки. Это объективный процесс, показывающий невозможность иного пути по переустройству социума. Это когда существующая политико-управленческая система оказывается просто нереформируемой.

И не граждане жаждут того, чтобы свалить её до основания, а затем что-то выстраивать на её обломках. Это как здание, которое уже не подлежит капитальному ремонту и его приходится сносить, чтобы на этом самом месте строить новое, более комфортное и современное. Увы, если власть живёт иллюзиями прошлого, не хочет ничего менять в позитивную сторону в настоящем и вообще не думает о будущем, то наступает расплата. Час Х.

Сегодня главные устремления власти мыслями находятся не на грешной земле. Для одних - это желание царствовать дальше. Для других - свалить на Запад. Людям же нужна картина их миропорядка. Здесь и сейчас. А она практически отсутствует.

Представьте себе: вы проснулись и не знаете, что вас ожидает сегодня. Сможете вы долго пребывать в таком состоянии неопределенности? И такое тягомотное состояние будет длиться из года в год, без перспектив к позитивным изменениям. При этом наблюдая, какая «титаническая» работа ведется в правящих кругах, чтобы защитить так называемую «стабильность»: накопленные непосильным трудом богатства, должности и привилегии.

О текущем моменте. Кризис в системе «власть-народ» налицо. Низы не хотят жить, как прежде, верхи не могут и не хотят управлять по-новому.

Каковы же движущие силы революции и кардинальных изменений действительности, которые все мы учили на уроках истории еще в средней школе?

В феврале 1917-го революцию делали городские рабочие при поддержке армии. Впоследствии к определенным лозунгам насчет земли и мира, борьбы с помещиками к ним присоединились крестьяне.

Сегодня, в канун февраля 2020-го, рабочих прежних у станка практически не осталось, пролетарской солидарности мало, профсоюзов настоящих реально нет. Промышленность низложена. Провинция и сельская жизнь разрушается на глазах. Зато есть другое. Политика власти – стянуть как можно больше людей со всей России в крупные города, особенно в Москву, и закрепить рабское положение новых потребителей.

Тут и возникают первые возможные «воины» с режимом. Маргиналы (не ругательное слово, а по сути) – это бывшие провинциалы и селяне, лишенные родовых корней, по нужде ставшие «новыми» горожанами. Их рукотворно и насильно оторвали от земли, превращая в бездумных потребителей «халявы». Однако кроме бигмака и кока-колы практически ничего не дали.

Отняв при этом всё: прежний сложившийся образ жизни, надежду на матушку-землю и своё местное сообщество. Да еще внушили приятную жизнь взаймы, «заставив» взять кредиты и подсадив на проценты.

С огромным скепсисом наблюдает за очередными маневрами и ритуальными танцами власти вторая группа объективных «революционеров» - это Молодежь.

Премьер-министр Мишустин уже в первых своих интервью заявил, что власть будет поддерживать низкооплачиваемые слои граждан и бюджетников. Молодежь себя в этой «картине мира» не видит. Им не нашлось места. А молодежь хочет знать своё будущее. Не бедствовать, как многие из их родителей. И точно знать, что их зарплату или пенсию не отберут.

Она желает пополнить ряды именно среднего класса, быть законопослушными, вырастить детей, построить карьеру, найти интересную и перспективную работу, путешествовать по миру и достойно жить не на чужбине, а в своей стране. Точнее сейчас сказать, в стране, где молодые люди родились. Потому что у них пытаются отнять их родное Отечество, а самих, вместе с предками, пустить по миру.

Третьей силой и участником будущим процессов перемен могут стать коренные жители столиц. Мы ведь знаем, что революции совершаются прежде всего в крупных городах. Так вот коренные москвичи уже крайне устали от всевозможных инноваций, «сыпящихся» как из рога изобилия властей: реновации, когда вместо добротных малоэтажных зданий вдруг начинают воздвигать «небоскребы», постоянной замены бордюров, которые рассыпаются на глазах, безумной тягой к цифровизации школ и всего человеческого пространства, разрушения экосистемы столицы и т.д.

Поэтому потенциально горожане уже фактически дозревают до системного понимания перемен. Причём это даже не протест против кого-то конкретно, а понимание насущной необходимости выступить за иной порядок вещей, за созидательные в своей основе преобразования.

Власть не хочет понимать этого и продолжает все свои благие намерения облекать в коммерческую оболочку, которая уже видна невооруженным взглядом. Люди хотят быть услышанными, а не только слушать боссов с высоких трибун, которые постоянно рапортуют о сделанном, о котором их никто не просил, и твердят о банальных истинах.

Четвертая группа общества, разочарованная происходящим в стране, – это прослойка людей, которая привыкла традиционно относить себя к «среднему» классу. Жизненный уровень, доходы и творческий потенциал многих представителей из этой категории граждан реформами последнего десятилетия был откинут к черте бедности.

В «тучные» годы первого десятилетия 2000-х был заключён негласный договор между «середняками» и властью в качестве пакта о «ненападении»: вы нас не трогаете, а мы не мешаем вам «рулить» страной. Но сегодня этот договор, за счёт действий власти, похоронен окончательно и бесповоротно. Заслужить доверие и вернуть отношения на прежний уровень крайне сложно. Да власть не особо-то и стремится это сделать, фактически отказывая среднему классу в праве на собственное мнение и достойную жизнь.

Пятая группа - это Люмпен - бродяги, нищие, уголовные элементы и другие асоциальные личности и вливающиеся в него группы Прекариата. Это бурно формирующийся класс социально неустроенных людей с временной или частичной занятостью, которые не имеют полной гарантированной работы.

При этом новая тенденция на рынке труда - работодатели все активнее нанимают самозанятых, которые выполняют обязанности штатных сотрудников, но без трудового договора, в формате онлайн. Статус и защищенность прав таких лиц крайне низки, а их положение в обществе неопределённо и зыбко как у человека, попавшего на болотную топь. Любые катаклизмы могут понудить их кинуться искать лучшей доли к другим лидерам, чтобы попытаться изменить своё состояние неустойчивости: без работы, без гарантий.

Страшная, некритичная сила революции, которая может пойти на любые посулы, за самым неадекватным лидером и трибуном. Власть хочет загасить её деньгами. А откуда она их возьмёт? Еще раз отнимет у среднего класса, у добропорядочных и работящих домохозяйств, которые при современной налоговой системе еле-еле выплачивают проценты по кредитам, пытаясь наладить своё производство и обустроить сносный быт? Богатых-то велено не трогать, как касту неприкасаемых и ту самую священную корову, которая олицетворяет сегодняшнюю власть.

Шестая группа лиц, с нарастающим напряжением смотрящая в сторону власть предержащих – это обиженные предпенсионеры. Их одним махом лишили заслуженной пенсии, «омолодив» на десяток лет при том условии, что «время дожития», например, среди мужчин определено в 15 лет. На самом деле мужское население даже по официальной статистике имеет продолжительность жизни в 68 лет. Новой пенсионной реформой установлен срок выхода на пенсию для мужчин в 65 лет. Таким образом, не трудно сделать элементарный арифметический подсчёт, чтобы стало ясно, что жить на пенсионное довольствие останется всего 3 года! Накопительную часть пенсии государство вообще фактически украло, выступив в роли мошенника в особо крупных размерах. Кто-то таким действиям будет благодарен и начнёт рукоплескать?

Седьмая группа недовольных – это пенсионеры. Среди них, конечно, есть те, кто проповедует принцип «лишь бы не было войны» и «чтобы не было хуже». Они еще не отвыкли ожидать подачек от властей в виде нищенских прибавок к пенсии, которые не идут ни в какое сравнение с растущей инфляцией. И всё же прозрение наступает и среди них. В том числе под воздействием общения со своими детьми и внуками, у которых не находится достойной работы и средств к существованию.

А тут еще и пропагандистский «станок» стал барахлить. Не хватает «правдивой» информации, в которую можно было бы просто так поверить даже самым искренним сторонникам режима. Заработало мощным форматом «сарафанное радио». Оно и доносит до многочисленных пенсионеров, которые застыли перед экранами ТВ, реальную правду жизни.

Например, о том, что российское руководство, начиная с 2000 года, списала только Монголии более 11 млрд. $ долга. А тем временем в Богом забытой Монголии в начале этого года власти заявили о списании кредитов своим пенсионерам. Выходит, российские налогоплательщики оплатили более достойную жизнь не своим бабушках и дедушкам, а тем, кто живёт за границей?

Восьмая группа заинтересантов, жаждущая перемен – это творческая и научная интеллигенция, которой фактически запретили творить по-настоящему свободно на Родине и указали на «дверь», сделав изгоями и лишенцами, предлагая эмигрировать и искать лучшей доли на чужбине. Академия наук и университеты утратили свою автономию и попали в потные «лапы» чиновников. Школы остались без новаторов и нормальных программ обучения. Везде тотальная бюрократия, которая требует не профессионального исполнения долга, а кипы отчётов и бумаг в вышестоящие инстанции.

Девятая группа – это «остатки» рабочего и вообще трудового люда:

Шахтеры . Их боевой настрой после лихих 90-х возвращается вновь. А как иначе, если спрос на уголь растёт, а сами шахтёры, вкалывающие по полной, имеют скудный доход, даже с учётом опасности производства. Зато владельцы угольных компаний, многие из которых вообще проживают вне России, имеют многомиллиардные прибыли.

Жители и работники моногородов. Олигархический бизнес «выпил» соки из производства и срулил. Граждане остались во многом один на один со своей бедой. Единственное градообразующее предприятие почило в бозе, и получается - надо идти по миру? Государство пытается урезонить «капиталистов», но без особого энтузиазма и толка.

Крестьяне и сельхозработники . Приход агрохолдингов поставил многие фермерские хозяйства на колени. Ладно бы, если это произошло в честной конкуренции. А то ведь государство помогает льготными кредитами и другими преференциями «крупняку», и явно игнорирует мелкого частника.

А ведь малый бизнес мог занять важные ниши по выращиванию небольших партий экологической продукции, услуг по ремонту и монтажу техники, ремонту дорог и т.д. Но монополия крупного капитала, не сдерживаемая от аппетитов законами, банкротит любой семейный бизнес и несёт разорения тысячам домохозяйств. А тут еще снимают с бюджетного довольствия и оптимизируют сельские школы и медпункты.

Десятая группа лиц, имеющих претензии к власть предержащим, это мигранты и гастарбайтеры. Сегодня эта всё более увеличивающиеся в размерах «диаспоры» пока еще лояльные властям люди. Им нужно обжиться на новой территории, получить статус и работу. Но гремучая смесь из неустроенных приезжих нарастает как снежный ком. По официальным данным, по России сегодня «бродит» более 2 миллионов мигрантов! И никто особо не знает, что с ними делать. Или не хочет.

У власти плевое отношение к миграционной политике. А ведь приезжие заняли многие рабочие места местного населения, за счёт демпинга фактически «уронили» рынок труда и обрушили его высококвалифицированную составляющую.

Одиннадцатая группа – это армия, военнослужащие на действующей службе и в запасе. Мощнейший пласт людей, которые во все времена в стране имели статус, с которым власти приходилось считаться. И что же сейчас? Конечно, энное количество бывших военнослужащих, уволенных в запас со скрипом, все-таки получили квартиры и улучшили свои жилищные условия. Военные на действительной службе имеют сносное вознаграждение. Но и условия жизнедеятельности у них особые. Пригретые в лучах единой коррупционной управленческой «сети», в неё попадает то один, то другой генерал, обвинённый за мошенничество или воровство. То на космодроме «Восточный», то в каком-то роде войск.

Это всё видят рядовые и офицеры, которые давали присягу служить Отечеству, клятву на верность Родине, а не власти. Им особо становится «за Державу обидно». Они явно не испытывают и большого желания на дембеле попасть в охранники и служить сторожевыми псами по охране чужого добра политика или олигарха.

Кто еще не питает иллюзий по поводу того, что власть их сможет поддержать?

Самозанятые и другие представители «гаражной» экономики, кинутые на произвол судьбы представители малого бизнеса.

Обманутые дольщики. По состоянию на начало 2020 года в России официально насчитывается более 3000 объектов недостроя, за квартиры в которых люди уже заплатили свои кровные сбережения! В реальности же таковых может быть гораздо больше. А это тысячи людей с семьями.

Граждане, живущие десятилетиями без капитального ремонта в ветхих домах-развалюхах . При этом даже в более-менее сносных по качеству домах всевозможные управляющие компании «снимают» с жильцов оплату на капитальный ремонт здания, но самих качественных работ никто и не собирался производить.

Граждане, живущие в населенных пунктах и домах без газа, на печном дровяном отоплении . И таких более 15%. И это при условии сооружения Газпромом и другими нефтегазовыми компаниями «северных» и «турецких» потоков, то есть отправки природного газа и нефти зарубежным потребителям, минуя своих соотечественников.

Многодетные семьи, которые с трудом пытаются поднять потомство . И при этом им еще всё время грозят тем, что могут забрать родных детей, если прожиточный минимум на одного ребёнка будет ниже установленного. Но при этом власть не может предоставить нормальной работы.

Должники по ипотеке и другим кредитам . Под воздействием мощной пропаганды банкиров и медиа, взявшие в долг и теперь, при ухудшении экономической ситуации, севшие в «лужу». Многие иностранные государства выдают своим гражданам под 2-4% годовых, а в России всё крутится около 10% и выше.

Безработные , которые даже и стоят официально на бирже труда, но реальной, нормальной работы им никто толком предложить не может. Более того, пугают тем, что скоро вообще исчезнут многие популярные профессии: бухгалтеров, таксистов, охранников, курьеров.

Кто же в таком случае остаётся в форватере власти, в союзниках её интересов?

Вынужденными союзниками являются бюджетники. Но они временные попутчики власти, потому что многие из них совершенно не удовлетворены уровнем своих зарплат, причём порой за тяжёлый труд, ненормированный рабочий день. Например, врачи скорой помощи, хирурги уже бегут куда глаза гладят от таких подачек. Многие учителя, особенно в провинции, находятся на «низком старте». Эти бюджетники, при таком раскладе событий, скоро станут по другую от власти сторону баррикад.

Многочисленные и зависимые от властной иерархии чиновники – мощная сила поддержки режиму. Однако многие из них тоже держат кукиш в кармане, видя, как на порядок выше зарабатывают их начальники и какое жалование госслужащего у них самих.

Олигархи являются опорой режима. Но сбегут с «корабля» при первом «залпе Авроры» к своим зарубежным берегам и офшорам.

Силовики до поры, до времени составляют группу сочувствующих режиму и встроены в единую вертикаль управления и находятся на должностях по долгу службы. Но многие понимают и видят, что творится в стране. Бежать им некуда, да и незачем. Они хотят жить в своей стране, и не нужен им «берег турецкий», потому что многие воспитаны в духе нормального патриотизма. И семьи рядового персонала живут на грешной земле, а не в поднебесье.

Несмотря на то, что есть те, кто "крышует" бизнес и складывает коррупционные деньги в шкафы. Это многочисленный отряд попутчиков власти. Но их всё-таки меньшинство. Ряды их неоднородны и склонны к восприятию назревших изменений.

Сегодня вся коренная Россия за то, чтобы переменам быть. Они назрели и неизбежны. А вот каким образом их удастся осуществить, зависит от правящего класса. Пока от власти.

А завтра может наступить такой момент, когда плевое отношение к верхам заставит граждан самим брать судьбу в свои руки.

Неужели уроки истории нашу власть так ничему и не научили?

